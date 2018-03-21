Игуаин: «Если Дибала будет усердно работать, то станет по-настоящему большим игроком»

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21 марта 2018, 05:39

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины поддержал аргентинского форварда туринцев , который не получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Италией и Испанией:

«Я знал о Пауло ещё тогда, когда выступал за „Наполи“, а он играл в „Палермо“. Он провёл там отличный сезон, забил много голов. Затем его подписал „Ювентус“, и сейчас Дибала продолжает расти и прогрессировать. Пауло – мой друг и товарищ по команде, за которым я стараюсь присматривать, давать ему советы. У него огромный потенциал, но ему всего 23 года.

Если Дибала будет усердно трудиться, то станет по-настоящему большим игроком. Сейчас он в том возрасте, когда ты чувствуешь себя смелым. Я знаю, каково это, ведь я тоже через это прошёл, и когда ты не силён ментально, то у тебя могут возникнуть проблемы».