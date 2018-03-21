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Игуаин: «Если Дибала будет усердно работать, то станет по-настоящему большим игроком»

21 марта 2018, 05:39

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин поддержал аргентинского форварда туринцев Пауло Дибалу, который не получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Италией и Испанией:

«Я знал о Пауло ещё тогда, когда выступал за „Наполи“, а он играл в „Палермо“. Он провёл там отличный сезон, забил много голов. Затем его подписал „Ювентус“, и сейчас Дибала продолжает расти и прогрессировать. Пауло – мой друг и товарищ по команде, за которым я стараюсь присматривать, давать ему советы. У него огромный потенциал, но ему всего 23 года.

Если Дибала будет усердно трудиться, то станет по-настоящему большим игроком. Сейчас он в том возрасте, когда ты чувствуешь себя смелым. Я знаю, каково это, ведь я тоже через это прошёл, и когда ты не силён ментально, то у тебя могут возникнуть проблемы».

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
21 марта 2018 в 17:43
Хорошо что игуаин сил ный ментально.))
FERIS
FERIS
21 марта 2018 в 10:05
Гном бесхребетный лидер своей сборной.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
21 марта 2018 в 09:46
Потому и не "зверь", что футбол игра коллективная
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
21 марта 2018 в 08:45
Советы даёт, ну почему он трусливый и слабый ментально когда играет в сборной? Месси не с кем играть.
Kerri
Kerri
21 марта 2018 в 08:37
Удачи ему!
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