Румменигге: «Левандовски точно будет играть в „Баварии“ в следующем сезоне»

26 марта 2018, 11:00

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге развеял слухи о том, что польский нападающий может покинуть мюнхенскую команду в следующем сезоне:

«Хочу вас заверить, что Роберт совершенно точно будет играть в „Баварии“ в следующем сезоне. Разве что-то может нас заставить принять другое решение?

Я всегда люблю вспоминать 2008 год, когда нам поступило потрясающее предложение от „Челси“ по Франку Рибери. В тот день все узнали, что никто не сможет купить игрока „Баварии“ против воли „Баварии“».