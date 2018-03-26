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Румменигге: «Левандовски точно будет играть в „Баварии“ в следующем сезоне»

26 марта 2018, 11:00

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге развеял слухи о том, что польский нападающий Роберт Левандовски может покинуть мюнхенскую команду в следующем сезоне:

«Хочу вас заверить, что Роберт совершенно точно будет играть в „Баварии“ в следующем сезоне. Разве что-то может нас заставить принять другое решение?

Я всегда люблю вспоминать 2008 год, когда нам поступило потрясающее предложение от „Челси“ по Франку Рибери. В тот день все узнали, что никто не сможет купить игрока „Баварии“ против воли „Баварии“».

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
26 марта 2018 в 17:54
Все таки есть разница между ними. Рибери предан клубу. А Левандовски черт его знает.
Die Roten
Die Roten
26 марта 2018 в 17:53
Тогда в 2008 Реал предложил 50 за рибери. Им ответил Хенесс что за эти деньги могут купить 1 ногу рибери.)))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 марта 2018 в 15:20
Цену набивает,а у Левандовски есть характер, захочет уйти и уйдёт и никакая Бавария ничего сделать не сможет
КЭТиК
КЭТиК
26 марта 2018 в 12:20
Цену конечно можно набить еще побольше такими высказываниями.
drug01
drug01
26 марта 2018 в 11:59
Все решает ХОЗЯИН !
soccer2014
soccer2014
26 марта 2018 в 11:55
Ведь как то у них это получается??!! Причём никто даже не пытается дёрнуться, значит контракты грамотно составляют.
TypXXI
TypXXI
26 марта 2018 в 11:20
Реал останется с бревном?
311
311
26 марта 2018 в 11:14
Так бы рассуждать каждому клубу Бундеслиги, глядишь и чемпионат был бы зрелищнее!)
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