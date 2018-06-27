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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Бышовец: «Не думаю, что ЧМ-2018 что-то потеряет от вылета сборной Германии»

вчера, 22:10
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Бывший наставник сборных России и Южной Кореи Анатолий Бышовец прокомментировал поражение Германии от корейцев в решающем матче ЧМ-2018:

«Не думаю, что наш чемпионат мира что-то потеряет от этого вылета. Очень не впечатляет качество игры, это просчет тренеров, которые пытались сыграть академично, но от присущих чемпионам 2014 года активности, скорости и прессинга ничего не осталось. За исключением матча Франция - Дания (0:0), наш турнир уже ставит какие-то рекорды, не говоря об обстановке, организации и условиях для болельщиков и команд.

Сейчас у Германии были хорошие моменты в конце матча, чтобы добиться победы, но времени не хватило. Думаю, что повлияла недооценка соперника, а также выбранная тактика и игра на контратаках сборной Южной Кореи, у футболистов которой повышенная работоспособность. Это просчет в подготовке команды Германии.

Немцы не были лучше соперников ни в одном из матчей, и победа над шведами в конце матча - это была удача. В целом все чемпионы мира испытывают очень большие проблемы с защитой своего титула, так было ранее и с французами, например. Текущий чемпионат отличается тем, что команды среднего уровня очень организованы, что ограничивает возможности лидеров, поэтому были неслучайные поражения звездных сборных».

Какой провал! Чемпионы едут домой

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 00:13
англичане -"Хайль Гитлер!" орать перестанут !!!!!!!!
Glodor
Glodor
вчера в 22:58
Без сборной России ничего не потеряет, хоть переживать никто не будет и стыдиться.
Димон Юханов
Димон Юханов
вчера в 22:50
Не потеряет , а очень сильно потеряет . Или Анатолий не в курсе , что вылетел действующий чемпион мира ?
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 22:48
Даже замены были бредовыми, будто специально делал результат на проигрыш.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 22:47
Лев не умеет играть против автобусов, вот и все.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 22:15
В зрелищности все-таки потеряет.
Almazny
Almazny
вчера в 22:11
Судьи меньше будут ошибаться.
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