Бышовец: «Не думаю, что ЧМ-2018 что-то потеряет от вылета сборной Германии»

Бывший наставник сборных России и Южной Кореи Анатолий Бышовец прокомментировал поражение Германии от корейцев в решающем матче ЧМ-2018:

«Не думаю, что наш чемпионат мира что-то потеряет от этого вылета. Очень не впечатляет качество игры, это просчет тренеров, которые пытались сыграть академично, но от присущих чемпионам 2014 года активности, скорости и прессинга ничего не осталось. За исключением матча Франция - Дания (0:0), наш турнир уже ставит какие-то рекорды, не говоря об обстановке, организации и условиях для болельщиков и команд.

Сейчас у Германии были хорошие моменты в конце матча, чтобы добиться победы, но времени не хватило. Думаю, что повлияла недооценка соперника, а также выбранная тактика и игра на контратаках сборной Южной Кореи, у футболистов которой повышенная работоспособность. Это просчет в подготовке команды Германии.

Немцы не были лучше соперников ни в одном из матчей, и победа над шведами в конце матча - это была удача. В целом все чемпионы мира испытывают очень большие проблемы с защитой своего титула, так было ранее и с французами, например. Текущий чемпионат отличается тем, что команды среднего уровня очень организованы, что ограничивает возможности лидеров, поэтому были неслучайные поражения звездных сборных».

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