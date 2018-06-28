Тренер сборной Польши: «Победа над Японией подтвердила, что мы не сдаемся»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал победу своей команды над Японией в заключительном туре группового этапа ЧМ-2018:

«Мы мобилизовали все свои силы, сконцентрировались и выступили достойно в последнем матче. После предыдущих игр нам надо было справиться с психологическим давлением, которое свалилось на нас. Эмоциональный накал был большим.

Эта победа позволила подтвердить, что мы не сдаемся и что даже в конце можем доставить радость нашим болельщикам».

Напомним, что поляки уже не имели шанса на выход из группы, японцы же все равно пробились в 1/8 финала.