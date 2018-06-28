Зеедорф: «Винисиус и Родриго не заиграют в „Реале“»

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28 июня 2018, 17:29

Бывший полузащитник «Реала» считает, что юные новички мадридского клуба и не смогут закрепиться в команде:

«„Реал“ — это команда с очень высокой планкой. Эти два футболиста здесь не заиграют.

Если ты недостаточно хорош, твое место займут другие. Каждый мечтает играть в Мадриде, и все мы знаем, что здесь либо живешь, либо умираешь».

В июне «Реал» оформил трансфер 17-летнего бразильского вингера Родриго, но игрок еще год проведет в «Сантосе». 17-летний Винисиус же уже попрощался с «Фламенго».