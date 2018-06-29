Йерро выбрал игроков для возможной серии пенальти в матче с Россией

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро составил список футболистов, которые будут пробивать 11-метровые удары в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России, если встреча дойдёт до серии пенальти, утверждает источник.

Сообщается, что первым удар с 11-метровой отметки исполнит полузащитник Давид Сильва, за ним будет бить нападающий Диего Коста. Следом пенальти исполнят полузащитники Иско, Серхио Бускетс и Андрес Иньеста (если не будет заменён). Отмечается, что Йерро не доверит исполнение 11-метрового удара капитану команды Серхио Рамосу.

Напомним, сборная России сыграет против Испании в белой форме. Матч состоится 1 июля в 17:00 мск. в Москве на стадионе «Лужники».