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Йерро выбрал игроков для возможной серии пенальти в матче с Россией

сегодня, 01:19
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро составил список футболистов, которые будут пробивать 11-метровые удары в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России, если встреча дойдёт до серии пенальти, утверждает источник.

Сообщается, что первым удар с 11-метровой отметки исполнит полузащитник Давид Сильва, за ним будет бить нападающий Диего Коста. Следом пенальти исполнят полузащитники ИскоСерхио Бускетс и Андрес Иньеста (если не будет заменён). Отмечается, что Йерро не доверит исполнение 11-метрового удара капитану команды Серхио Рамосу.

Напомним, сборная России сыграет против Испании в белой форме. Матч состоится 1 июля в 17:00 мск. в Москве на стадионе «Лужники».

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Begemott
Begemott
сегодня в 02:02
Зачем эти дешевые понты, игра решится через 10 минут.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 01:24
Неужели бояться? Или вид делают что побаиваются из уважения к хозяйке ЧМ
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 01:23
Это вовсе не к чему:) До серий пенальти все ровно не дойдет:)
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