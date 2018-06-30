Модрич: «Если у меня не получится забить Дании, перестану пользоваться социальными сетями»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в шуточной форме сообщил, что перестанет пользоваться социальными сетями, если он не сможет забить гол в ворота команды Дании в предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Не так важно, кто завтра забьет. Главное, чтобы мы прошли завтра дальше. Если у меня не получится забить, то я отключусь от социальных сетей.

Конечно, это важный для нас матч. Мы прекрасно играли в группе, можем гордиться этим, но завтрашний матч заставляет нас забыть об этом. Нам предстоит серьезное испытание, это поколение должно перешагнуть преграду, которую мы не могли превзойти с 1998 года. Мы готовы это сделать», - сказал Модрич.