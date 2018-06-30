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Модрич: «Если у меня не получится забить Дании, перестану пользоваться социальными сетями»

сегодня, 19:26
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 21:00 Не начался

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в шуточной форме сообщил, что перестанет пользоваться социальными сетями, если он не сможет забить гол в ворота команды Дании в предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Не так важно, кто завтра забьет. Главное, чтобы мы прошли завтра дальше. Если у меня не получится забить, то я отключусь от социальных сетей.

Конечно, это важный для нас матч. Мы прекрасно играли в группе, можем гордиться этим, но завтрашний матч заставляет нас забыть об этом. Нам предстоит серьезное испытание, это поколение должно перешагнуть преграду, которую мы не могли превзойти с 1998 года. Мы готовы это сделать», - сказал Модрич.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:21
Удачи хорватам! Сильная банда у них(рубятся мужики!)
dzvinka
dzvinka ответил sparxx2
сегодня в 19:50
sparxx2:
После "Динамо" /Загреб/ Модрич попал в правильный клуб, где и стал звездой мирового маштаба, надеюсь об этом ты тоже не забываешь ?)))
а вот это я как раз призабыл, мысля в не рамок клубного футбола, но хорошо что есть кому напомнить, удачно подхоботился;)
Faustello
Faustello
сегодня в 19:48
Хорошо не туалетной бумагой ))) А то мало ли )))
sparxx2
sparxx2 ответил dzvinka
сегодня в 19:47
dzvinka:
модрич тащер своей сборной, не то что некоторые))
После "Динамо" /Загреб/ Модрич попал в правильный клуб, где и стал звездой мирового маштаба, надеюсь об этом ты тоже не забываешь ?)))
Left Boy
Left Boy
сегодня в 19:40
вот это мотивация. точно забьёт
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:33
модрич тащер своей сборной, не то что некоторые))
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