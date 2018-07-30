«Боруссия» — еще один клуб, претендующий на Игуаина

Итальянская пресса утверждает, что в списке клубов, претендующих на нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, появилась дортмундская «Боруссия». Впрочем, сам аргентинец не горит желанием соглашаться на такой вариант.
Сегодня брат Игуаина, который также приходится ему агентом, встретится с руководством «бьянконери», чтобы обсудить будущее игрока в клубе. Агент понимает, что Гонсало больше нет места в атаке туринской команды, поэтому намерен обсудить с боссами «Ювентуса» условия, при которых форвард уйдет, прежде чем вести переговоры с другими клубами.
Ранее интерес к Гонсало проявляли «Милан» и «Челси».