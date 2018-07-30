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«Боруссия» — еще один клуб, претендующий на Игуаина

30 июля 2018, 16:50

Итальянская пресса утверждает, что в списке клубов, претендующих на нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, появилась дортмундская «Боруссия». Впрочем, сам аргентинец не горит желанием соглашаться на такой вариант.

Сегодня брат Игуаина, который также приходится ему агентом, встретится с руководством «бьянконери», чтобы обсудить будущее игрока в клубе. Агент понимает, что Гонсало больше нет места в атаке туринской команды, поэтому намерен обсудить с боссами «Ювентуса» условия, при которых форвард уйдет, прежде чем вести переговоры с другими клубами.

Ранее интерес к Гонсало проявляли «Милан» и «Челси».

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Все комментарии
BiberW
BiberW
31 июля 2018 в 08:06
Все претендую, но купить не кто не хочет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
30 июля 2018 в 17:33
Мое мнение Игуин не перейдет в Барусию
Алексей Буренин
Алексей Буренин
30 июля 2018 в 17:18
В Италии ему надо оставаться, можно в Наполи вернуться
ChsZ
ChsZ
30 июля 2018 в 17:06
Пупсики еще не претендуют?
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