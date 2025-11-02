«Сассуоло» – «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762032271

сегодня, 00:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Дженоа», который состоится 3 ноября 2025 года.

«Сассуоло»

Команда уже побывала в Серии В и больше возвращаться туда не хочет, что видно из стараний на футбольном поле. «Сассуоло» на данный момент располагается на 10 месте с 13 баллами и имеет игру в запасе. Таким образом, в случае победы у хозяев будет возможность продвинуться в турнирной таблице Серии А еще выше, а это лучший стимул для коллектива. Победа над «Дженоа» также добавит уверенности в своих силах перед другими поединками.

30 октября «Сассуоло» добился выездной победы над «Дженоа» (2:1), а 26 числа минимально уступил на своем поле «Роме» (0:1).

«Дженоа»

У «Дженоа» очень плохи дела и возможно, совсем скоро произойдет отставка тренера. Команда проиграла четыре из пяти последних матчей и занимает последнее место с тремя баллами в активе без побед в этом сезоне Серии А. Мало кто верит, что и в этом матче у гостей получится хотя бы не проиграть и набрать еще один важный пункт в свою копилку.

29 октября «Дженоа» на своем поле проиграл «Кремонезе» (0:2), а 26 числа на выезде уступил «Торино» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сассуоло» – 2.45

Ничья – 3.05

Победит «Дженоа» – 3.2

Статистика

«Дженоа» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при одной победе

«Сассуоло» выиграл шесть матчей из десяти последних на своем стадионе

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что обе команды не будут изменять статистике личных встреч и смогут обменяться забитыми мячами.