«Реал Овьедо» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762031091

сегодня, 00:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал Овьедо» – «Осасуна», который состоится 3 ноября 2025 года.

«Реал Овьедо»

Команда идет в зоне вылета и не может выиграть уже несколько поединков подряд, что печалит болельщиков. «Реал Овьедо» набрал семь очков и занимает предпоследнее место в таблице Ла Лиги. Коллектив сыграет с «Осасуной», от которой отстает на три пункта и в случае победы сможет сравняться с соперником по очкам. Встреча не имеет яркой вывески, но определенно будет интересна любителям испанского футбола.

28 октября «Реал Овьедо» проиграл в дополнительное время «Оренсе» (2:4), а 25 числа команда сыграла вничью с «Жироной» (3:3).

«Осасуна»

«Осасуна» в нынешнем сезоне играет не так уверенно, как в прошлом и результатом этого является ее текущее 15 место. В активе клуба лишь 10 баллов и коллектив очень не хочет уступать свое место конкурентам. С точки зрения турнирной таблицы «Осасуну» может устроить и ничья, однако победа позволила бы повыше забраться в турнирной таблице Ла Лиги.

29 октября «Осасуна» обыграла в кубке Испании «Сант-Джорди» (5:0), а 26 числа в чемпионате проиграла «Сельте» (2:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Реал Овьедо» – 3

Ничья – 3

Победит «Осасуна» – 2.55

Статистика

«Реал Овьедо» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей «Осасуны» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

«Осасуна» выиграла три из пяти последних матчей с «Реал Овьедо» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что обе команды не будут рисковать и открываться, а матч будет достаточно бедным на интересные события.