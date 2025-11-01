Top.Mail.Ru
 
 
 
«Сандерленд» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:29
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Сандерленд» – «Эвертон», который состоится 3 ноября 2025 года.

«Сандерленд»

«Коты» только вернулись в АПЛ и сразу наделали миног шума своими выступлениями. Команда располагается на пятом месте с 17 баллами и уступает двум соперникам по дополнительным характеристикам, но имеет игру в запасе и в случае победы сможет выйти на третье, а в лучшем случае и на второе место. Тем не менее, недооценивать «Эвертон» хозяевам не рекомендуется, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

25 октября «Сандерланд» обыграл на выезде «Челси» (2:1), а 18 числа команда на своем поле обыграла «Вулверхэмптон» (2:0).

«Эвертон»

«Эвертон» выиграл лишь одну игру из пяти последних матчей, что говорит о не лучшей атмосфере в клубе. «Ириски» располагаются лишь на 15 месте с 11 баллами, но плотность турнирной таблицы высокая и буквально пара успешных матчей может серьезно поднять команду выше. В этой игре гости рассчитывают на набранные баллы, хотя и понимают, что легкого поединка ждать точно не стоит.

26 октября «Эвертон» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (0:3), а 18 числа уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Сандерленд» – 2.85
  • Ничья – 3.1
  • Победит «Эвертон» – 2.65

Статистика

  • «Эвертон» выиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Сандерленд» не проигрывает на своем поле уже пять матчей подряд в основное время
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сандерленда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.85. Предполагаем, что гости окажутся сильнее своего соперника и наберут очередные, но важные три очка.

 
