«Сандерленд» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762028992

вчера, 23:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Сандерленд» – «Эвертон», который состоится 3 ноября 2025 года.

«Сандерленд»

«Коты» только вернулись в АПЛ и сразу наделали миног шума своими выступлениями. Команда располагается на пятом месте с 17 баллами и уступает двум соперникам по дополнительным характеристикам, но имеет игру в запасе и в случае победы сможет выйти на третье, а в лучшем случае и на второе место. Тем не менее, недооценивать «Эвертон» хозяевам не рекомендуется, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

25 октября «Сандерланд» обыграл на выезде «Челси» (2:1), а 18 числа команда на своем поле обыграла «Вулверхэмптон» (2:0).

«Эвертон»

«Эвертон» выиграл лишь одну игру из пяти последних матчей, что говорит о не лучшей атмосфере в клубе. «Ириски» располагаются лишь на 15 месте с 11 баллами, но плотность турнирной таблицы высокая и буквально пара успешных матчей может серьезно поднять команду выше. В этой игре гости рассчитывают на набранные баллы, хотя и понимают, что легкого поединка ждать точно не стоит.

26 октября «Эвертон» на своем поле проиграл «Тоттенхэму» (0:3), а 18 числа уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сандерленд» – 2.85

Ничья – 3.1

Победит «Эвертон» – 2.65

Статистика

«Эвертон» выиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сандерленд» не проигрывает на своем поле уже пять матчей подряд в основное время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сандерленда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.85. Предполагаем, что гости окажутся сильнее своего соперника и наберут очередные, но важные три очка.