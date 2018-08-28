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Невилл: «Моуриньо должен отработать свой контракт до конца»

28 августа 2018, 09:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клуб должен доверять Жозе Моуриньо.

Мы видели, как Луи ван Гала уволили после победы в Кубке Англии, видели, как уволили Дэвида Мойеса после четырех игр, так что мы больше не говорим о клубе, который следует историческим привычкам. Я понимаю, что сейчас другие времена, другие трудности и задачи, но Эд Вудворд предоставил Моуриньо контракт в прошлом сезоне. Он должен отработать контракт до конца и делать свою работу. Нельзя постоянно метаться от одного тренера к другому.

 В понедельник манкунианцы разгромно уступили «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд».

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Все комментарии
Limp Bizkit
Limp Bizkit
28 августа 2018 в 12:46
Полюбому отработать до конца
Если нет, то там нехилая сумма отступных светит
Шишанутый
Шишанутый
28 августа 2018 в 12:33
Согласен с Невилом.
anyway
anyway
28 августа 2018 в 11:39
"уволили Дэвида Мойеса после четырех игр" что???
dzvinka
dzvinka
28 августа 2018 в 11:13
дайте физруку поработать)
3ton
3ton
28 августа 2018 в 11:08
Он должен брать пример от великого тренера Невилла.
Как надо идти на дно .
заDOOMчивый
заDOOMчивый
28 августа 2018 в 10:47
Правильно говорит... В том сезоне,хотели Гвардиолу уволить,за неубедительный старт - знаем,чем это закончилось. Видать Йоська решил с копипастить этот сценарий.
Гость
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