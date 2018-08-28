Невилл: «Моуриньо должен отработать свой контракт до конца»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что клуб должен доверять .

Мы видели, как Луи ван Гала уволили после победы в Кубке Англии, видели, как уволили Дэвида Мойеса после четырех игр, так что мы больше не говорим о клубе, который следует историческим привычкам. Я понимаю, что сейчас другие времена, другие трудности и задачи, но Эд Вудворд предоставил Моуриньо контракт в прошлом сезоне. Он должен отработать контракт до конца и делать свою работу. Нельзя постоянно метаться от одного тренера к другому.