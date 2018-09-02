Гвардиола объяснил решение не выпускать Сане

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане в новом сезоне выходил на поле лишь в концовках матчей, а в игре против «Ньюкасла» не появился даже в запасе. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое решение.

А в составе на прошлую игру не было Фила Фодена. Я был так же огорчен, как и сейчас из-за Лероя.

У нас шесть нападающих, я решил использовать двоих. У нас также два вингера, один из них на скамейке запасных. В этот раз мы решили, что Сане игру пропустит. Он будет готов к следующим матчам.

Против «Вулверхэмптона» Лерой сыграл 10 минут. Он не был точен, но старался.