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Гвардиола объяснил решение не выпускать Сане

сегодня, 10:59

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане в новом сезоне выходил на поле лишь в концовках матчей, а в игре против «Ньюкасла» не появился даже в запасе. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое решение.

А в составе на прошлую игру не было Фила Фодена. Я был так же огорчен, как и сейчас из-за Лероя.

У нас шесть нападающих, я решил использовать двоих. У нас также два вингера, один из них на скамейке запасных. В этот раз мы решили, что Сане игру пропустит. Он будет готов к следующим матчам.

Против «Вулверхэмптона» Лерой сыграл 10 минут. Он не был точен, но старался.

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Все комментарии
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 12:54
Romeo 777:
Не, суть то понятна...просто теперь страдает Сане, а вернее игровое время. Сане считаю одним из сильнейших в АПЛ. Ещё ведь есть универсальный Кевин.
У Кевина же травма. Должен восстановиться и тоже набрать форму. Надеюсь, поможет в ЛЧ.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 12:51
Romeo 777:
Не, суть то понятна...просто теперь страдает Сане, а вернее игровое время. Сане считаю одним из сильнейших в АПЛ. Ещё ведь есть универсальный Кевин.
Согласен. Пепу виднее всё-таки, пусть набирает форму.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:50
Владимиpъ Григорянъ:
Этот вопрос уже обсуждался. Вкратце для вас. После восстановления Менди, Сане перестал попадать в основу. Стерлинга перевели на левый фланг атаки, а Марез занял правый (любимая позиция), к тому же Сане еще не в форме. При этом Пеп потихоньку начинает наигрывать Бернарду на ЦП.
Не, суть то понятна...просто теперь страдает Сане, а вернее игровое время. Сане считаю одним из сильнейших в АПЛ. Ещё ведь есть универсальный Кевин.
Ливерпулище
Ливерпулище
сегодня в 12:45
А как он может быть не в форме ? Он же на чемпионат мира не ездил ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:45
Сане знал, куда идет. У МС задачи только максимальные, с соответственной конкуренцией на позициях. Поэтому пусть на лавке молча сидит))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:22
Видимо еще не в оптимальной форме Сане
3ton
3ton
сегодня в 12:00
Тренеру видней и выбор есть .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:46
В Кубках будет основным.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 11:44
Туманное объяснение.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 11:37
Romeo 777:
Зачем вообще покупали Мареза.
Этот вопрос уже обсуждался. Вкратце для вас.
После восстановления Менди, Сане перестал попадать в основу.
Стерлинга перевели на левый фланг атаки, а Марез занял правый (любимая позиция), к тому же Сане еще не в форме.
При этом Пеп потихоньку начинает наигрывать Бернарду на ЦП.
311
311
сегодня в 11:24
Гвардиола - собака на сене!)
Брулин
Брулин
сегодня в 11:13
Если уже у второго тренера есть претензии к Лерою, может это в нем проблема?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:12
Зачем вообще покупали Мареза.
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