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Милнер сравнялся с Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ

вчера, 17:49
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сравнялся с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач за всю историю АПЛ.

В матче 4-го тура чемпионата Англии против «Лестера» Милнер записал на свой счет 80-й голевой пас в матчах Премьер-Лиги. Столько же голевых передач и у Бекхэма. Больше этих футболистов результативных передач в истории АПЛ отдали только Стивен Джеррард (92), Деннис Бергкамп (94), Фрэнк Лэмпард (102), Уэйн Руни (103), Сеск Фабрегас (111) и Райан Гиггз (162).

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:52
скажу в очередной раз: Джеймсу - Респект!
anyway
anyway
вчера в 22:42
Viduka:
Ты сам прекрасно знаешь отношения между Лидсом и МЮ, так что мои выпады в сторону стретфордского коллектива тебе должны быть понятны. Но даже при всей моей антипатии к манкам, я не могу не уважать Фергюсона, и мне просто обидно за старика, которому приходится наблюдать за тем, как уродуют его детище. К МС и Гвардиоле отношусь вполне нормально. Наблюдать за игрой Сити - сплошное удовольствие. К тому же павлинов сейчас тренирует человек, в свое время сильно повлиявший на Пепа как на тренера. Если сравнить игру нынешнего Лидса с пеповским Сити, можно увидеть немало схожего. Да, будучи фанатом Лидса, я испытываю трепетное отношению к Милнеру. Но дело не только в его корнях, но и в игровых качествах. А по поводу Бекхэма я и не спорю. Спайс-бой был первоклассным игроком и одним из лучших хавбеков своего времени.
интересно, а фанам лидса который чш обитает чем мю то насолил?)
DXTK
DXTK
вчера в 22:28
Viduka:
Причина-то появления прозвища почти одна и та же - гламурный образ жизни. Бекхэм, к тому же, еще и женат на бывшей солистке группы Spice Girls, по аналогии с которой, собственно, нарекли и ливерпульцев, и самого Бекса.
не совсем так Спайс Бойс Ливерпуля это своего рода пародия на них..... и вызывал больше гнева чем положительные эмоции

Основная группа игроков Ливера, выступавших в то время, получила от прессы пренебрежительное прозвище Спайс Бойз за то, что по частоте своего появления в разделах светской хроники они едва ли не превосходили британскую поп-группу Спайс_герлс, которая в то время была на пике своей популярности.

Они вели не просто гламурный образ жизни, но и наплевательски относились к игре, хотя были очень талантливыми футболистами, которые ничего не добились. в составе Ливерпуля.

Однажды Джон Барнс сказал "Как выглядит нынешний Ливерпуль за это ответственость должны брать молодые игроки и новички команды, а не ветераны" какими тогда считались Барнс, Раш. Именно в 96 году молодежь Ливерпуля перед матчем с МЮ на кубке англии были одеты очень гламурно, и они же проиграли 0-1.

А Бекхэм к тому времени добился много особенно в Англии с МЮ, был и требл и различные кубки, был кумиром и идолом молодежида и женат на Виктории. По этому он мог себе это позволить.

PS в футболе спайсами боями я называю именно ливерпульских а не бекса. кстати а почему недавно когда я назвал Оуэна могучим мышонком, ты поправил меня сказав про Кигана?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:21
Милнер красава.
Viduka
Viduka
вчера в 21:33
DXTK:
кстати на счет Спайз Боя, это было прозвище игроков Ливерпуля в 90-х годах в которую входили Фаулер, Макманаман, Коллимор, Джеймс, Реднапп и Макейтир. PS А Бекхэм всегда был просто Бекс для болельщиков по всему миру. Недавно на церемонии групповой стадии ЛЧ он был удостоен награды от президента УЕФА за большой вклад в развитии футбола.
Причина-то появления прозвища почти одна и та же - гламурный образ жизни. Бекхэм, к тому же, еще и женат на бывшей солистке группы Spice Girls, по аналогии с которой, собственно, нарекли и ливерпульцев, и самого Бекса.
MrAnfielD
MrAnfielD
вчера в 20:48
DXTK:
кстати на счет Спайз Боя, это было прозвище игроков Ливерпуля в 90-х годах в которую входили Фаулер, Макманаман, Коллимор, Джеймс, Реднапп и Макейтир. PS А Бекхэм всегда был просто Бекс для болельщиков по всему миру. Недавно на церемонии групповой стадии ЛЧ он был удостоен награды от президента УЕФА за большой вклад в развитии футбола.
Да все по делу говоришь, Бэкс всегда был Бэксом, ноViduka тоже по делу сказал, таких бойцов как Мили единицы! Пример для подражания с огромной самоотдачей и волей к победе!
DXTK
DXTK
вчера в 20:29
Viduka:
Ты сам прекрасно знаешь отношения между Лидсом и МЮ, так что мои выпады в сторону стретфордского коллектива тебе должны быть понятны. Но даже при всей моей антипатии к манкам, я не могу не уважать Фергюсона, и мне просто обидно за старика, которому приходится наблюдать за тем, как уродуют его детище. К МС и Гвардиоле отношусь вполне нормально. Наблюдать за игрой Сити - сплошное удовольствие. К тому же павлинов сейчас тренирует человек, в свое время сильно повлиявший на Пепа как на тренера. Если сравнить игру нынешнего Лидса с пеповским Сити, можно увидеть немало схожего. Да, будучи фанатом Лидса, я испытываю трепетное отношению к Милнеру. Но дело не только в его корнях, но и в игровых качествах. А по поводу Бекхэма я и не спорю. Спайс-бой был первоклассным игроком и одним из лучших хавбеков своего времени.
кстати на счет Спайз Боя, это было прозвище игроков Ливерпуля в 90-х годах в которую входили Фаулер, Макманаман, Коллимор, Джеймс, Реднапп и Макейтир.

PS А Бекхэм всегда был просто Бекс для болельщиков по всему миру. Недавно на церемонии групповой стадии ЛЧ он был удостоен награды от президента УЕФА за большой вклад в развитии футбола.
Viduka
Viduka
вчера в 19:36
DXTK:
ты его защищаешь так как Милнер воспитанник Лидса, или в очерелдной раз пускаешь хейт в строну МЮ и его игроков или тренеров. PS просто такое ощущение постоянные выпады в сторону двух манчестеров Гвардиолы и Моура, больше похоже на ливерный взрыв. Особенно, как ты четко сказал Ливерпуль первым будет в конце сезона, когда определял места в таблице. А сейчас Милнера возвысил до небес.
Ты сам прекрасно знаешь отношения между Лидсом и МЮ, так что мои выпады в сторону стретфордского коллектива тебе должны быть понятны. Но даже при всей моей антипатии к манкам, я не могу не уважать Фергюсона, и мне просто обидно за старика, которому приходится наблюдать за тем, как уродуют его детище.
К МС и Гвардиоле отношусь вполне нормально. Наблюдать за игрой Сити - сплошное удовольствие. К тому же павлинов сейчас тренирует человек, в свое время сильно повлиявший на Пепа как на тренера. Если сравнить игру нынешнего Лидса с пеповским Сити, можно увидеть немало схожего.
Да, будучи фанатом Лидса, я испытываю трепетное отношению к Милнеру. Но дело не только в его корнях, но и в игровых качествах. А по поводу Бекхэма я и не спорю. Спайс-бой был первоклассным игроком и одним из лучших хавбеков своего времени.
DXTK
DXTK
вчера в 18:35
Viduka:
Зато Милнер универсал, каких мало, и боец до мозга костей.
ты его защищаешь так как Милнер воспитанник Лидса, или в очерелдной раз пускаешь хейт в строну МЮ и его игроков или тренеров.

PS просто такое ощущение постоянные выпады в сторону двух манчестеров Гвардиолы и Моура, больше похоже на ливерный взрыв. Особенно, как ты четко сказал Ливерпуль первым будет в конце сезона, когда определял места в таблице. А сейчас Милнера возвысил до небес.
Viduka
Viduka
вчера в 18:25
DXTK:
Ну Милнер в сравнении с Бексом в его ювелирных пасах и штрафных ударах это просто смех, к тому же Дэвид не играл всю карьеру в АПЛ.
Зато Милнер универсал, каких мало, и боец до мозга костей.
DXTK
DXTK
вчера в 18:04
Ну Милнер в сравнении с Бексом в его ювелирных пасах и штрафных ударах это просто смех, к тому же Дэвид не играл всю карьеру в АПЛ.
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