Милнер сравнялся с Бекхэмом по количеству голевых передач в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сравнялся с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Бекхэмом по количеству голевых передач за всю историю АПЛ.
В матче 4-го тура чемпионата Англии против «Лестера» Милнер записал на свой счет 80-й голевой пас в матчах Премьер-Лиги. Столько же голевых передач и у Бекхэма. Больше этих футболистов результативных передач в истории АПЛ отдали только Стивен Джеррард (92), Деннис Бергкамп (94), Фрэнк Лэмпард (102), Уэйн Руни (103), Сеск Фабрегас (111) и Райан Гиггз (162).
Основная группа игроков Ливера, выступавших в то время, получила от прессы пренебрежительное прозвище Спайс Бойз за то, что по частоте своего появления в разделах светской хроники они едва ли не превосходили британскую поп-группу Спайс_герлс, которая в то время была на пике своей популярности.
Они вели не просто гламурный образ жизни, но и наплевательски относились к игре, хотя были очень талантливыми футболистами, которые ничего не добились. в составе Ливерпуля.
Однажды Джон Барнс сказал "Как выглядит нынешний Ливерпуль за это ответственость должны брать молодые игроки и новички команды, а не ветераны" какими тогда считались Барнс, Раш. Именно в 96 году молодежь Ливерпуля перед матчем с МЮ на кубке англии были одеты очень гламурно, и они же проиграли 0-1.
А Бекхэм к тому времени добился много особенно в Англии с МЮ, был и требл и различные кубки, был кумиром и идолом молодежида и женат на Виктории. По этому он мог себе это позволить.
PS в футболе спайсами боями я называю именно ливерпульских а не бекса. кстати а почему недавно когда я назвал Оуэна могучим мышонком, ты поправил меня сказав про Кигана?
Основная группа игроков Ливера, выступавших в то время, получила от прессы пренебрежительное прозвище Спайс Бойз за то, что по частоте своего появления в разделах светской хроники они едва ли не превосходили британскую поп-группу Спайс_герлс, которая в то время была на пике своей популярности.
Они вели не просто гламурный образ жизни, но и наплевательски относились к игре, хотя были очень талантливыми футболистами, которые ничего не добились. в составе Ливерпуля.
Однажды Джон Барнс сказал "Как выглядит нынешний Ливерпуль за это ответственость должны брать молодые игроки и новички команды, а не ветераны" какими тогда считались Барнс, Раш. Именно в 96 году молодежь Ливерпуля перед матчем с МЮ на кубке англии были одеты очень гламурно, и они же проиграли 0-1.
А Бекхэм к тому времени добился много особенно в Англии с МЮ, был и требл и различные кубки, был кумиром и идолом молодежида и женат на Виктории. По этому он мог себе это позволить.
PS в футболе спайсами боями я называю именно ливерпульских а не бекса. кстати а почему недавно когда я назвал Оуэна могучим мышонком, ты поправил меня сказав про Кигана?
PS А Бекхэм всегда был просто Бекс для болельщиков по всему миру. Недавно на церемонии групповой стадии ЛЧ он был удостоен награды от президента УЕФА за большой вклад в развитии футбола.
PS А Бекхэм всегда был просто Бекс для болельщиков по всему миру. Недавно на церемонии групповой стадии ЛЧ он был удостоен награды от президента УЕФА за большой вклад в развитии футбола.
К МС и Гвардиоле отношусь вполне нормально. Наблюдать за игрой Сити - сплошное удовольствие. К тому же павлинов сейчас тренирует человек, в свое время сильно повлиявший на Пепа как на тренера. Если сравнить игру нынешнего Лидса с пеповским Сити, можно увидеть немало схожего.
Да, будучи фанатом Лидса, я испытываю трепетное отношению к Милнеру. Но дело не только в его корнях, но и в игровых качествах. А по поводу Бекхэма я и не спорю. Спайс-бой был первоклассным игроком и одним из лучших хавбеков своего времени.
К МС и Гвардиоле отношусь вполне нормально. Наблюдать за игрой Сити - сплошное удовольствие. К тому же павлинов сейчас тренирует человек, в свое время сильно повлиявший на Пепа как на тренера. Если сравнить игру нынешнего Лидса с пеповским Сити, можно увидеть немало схожего.
Да, будучи фанатом Лидса, я испытываю трепетное отношению к Милнеру. Но дело не только в его корнях, но и в игровых качествах. А по поводу Бекхэма я и не спорю. Спайс-бой был первоклассным игроком и одним из лучших хавбеков своего времени.
PS просто такое ощущение постоянные выпады в сторону двух манчестеров Гвардиолы и Моура, больше похоже на ливерный взрыв. Особенно, как ты четко сказал Ливерпуль первым будет в конце сезона, когда определял места в таблице. А сейчас Милнера возвысил до небес.
PS просто такое ощущение постоянные выпады в сторону двух манчестеров Гвардиолы и Моура, больше похоже на ливерный взрыв. Особенно, как ты четко сказал Ливерпуль первым будет в конце сезона, когда определял места в таблице. А сейчас Милнера возвысил до небес.