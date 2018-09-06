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Дракслер: «Не сказал бы „Баварии“ категорическое „нет“»

сегодня, 00:02

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер ответил на вопрос немецких журналистов о том, может ли он представить себе переход в мюнхенский клуб в 2019 году.

«Бавария» - безусловно, самый успешный клуб Германии. Всё остальное - просто спекуляции. Я не связывался с официальными лицами мюнхенского клуба.

Ответил бы я на звонок из Мюнхена? Я бы не сказал категорическое «нет», но и не побежал бы в «Баварию» сломя голову. В любом случае, сейчас я об этом не думаю.

«Бавария» интересовалась Дракслером еще в прошлом году. 

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