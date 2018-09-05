Мората: «Не мог поверить, что Роналду переходит в „Ювентус“»

Нападающий «Челси» Альваро Мората прокомментировал переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». По словам Мораты, он не мог поверить в этот трансфер, пока ему об этом не сказал лично гендиректор «Юве» Джузеппе Маротта.

Я не поверил в это, когда услышал. Думал, что Криштиану собирается продлевать контракт с «Реалом». Убедился только тогда, когда встретил генерального директора «Ювентуса» Беппе Маротту. Он сказал мне: «Ты знаешь, кто к нам переходит?»

Мои родители говорили, что это невозможно, но так получилось, что я узнал о переходе еще до чемпионата мира.

Роналду будет в порядке. Каждый год говорят, что он не будет забивать, а в конце сезона на счету Криштиану 50 голов. «Ювентус» - одна из самых опаснейших команд, но не только из-за Роналду.