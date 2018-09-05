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Варан: «„Золотой мяч“ не является моей самоцелью»

сегодня, 22:36

Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан трезво оценивает свои шансы на завоевание «Золотого мяча» по итогам сезона. Варан выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала», а вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.

Я рад, что вы вспомнили о «Золотом мяче», но он не является моей самоцелью. Это индивидуальная награда, а мы представители коллективного вида спорта. Если я не выиграю, то не разочаруюсь. 

Прошлый сезон был немного странным, мне трудно выступить еще лучше, разве что забить голов 40 (улыбается). Некоторые другие футболисты, находящиеся немного в тени, тоже были успешными, например, Канте или Погба. Это доказывает, что Франция была настоящим коллективом, и здесь трудно выделить лидера. 

Магический Варан. «Золотой мяч» ему дайте!

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:47
Варану до "Золотого мяча" ,как Заболотному до "Золотой Бутсы"......

Не потому что плох.....просто не его это.....
kiendjin
kiendjin
сегодня в 23:28
А ведь ЛЧ, ЧМ все за ним...
13523153967
13523153967
сегодня в 23:17
хитёр, тонкий намёк на толстые обстоятельства
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 23:11
Долго ждать .
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 23:07
Да ты его никогда и не получишь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:56
Явно лукавит !!!
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