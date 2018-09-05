Варан: «„Золотой мяч“ не является моей самоцелью»

Защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан трезво оценивает свои шансы на завоевание «Золотого мяча» по итогам сезона. Варан выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала», а вместе со сборной Франции стал чемпионом мира.

Я рад, что вы вспомнили о «Золотом мяче», но он не является моей самоцелью. Это индивидуальная награда, а мы представители коллективного вида спорта. Если я не выиграю, то не разочаруюсь.

Прошлый сезон был немного странным, мне трудно выступить еще лучше, разве что забить голов 40 (улыбается). Некоторые другие футболисты, находящиеся немного в тени, тоже были успешными, например, Канте или Погба. Это доказывает, что Франция была настоящим коллективом, и здесь трудно выделить лидера.