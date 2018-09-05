Лёв: «На тему Озила в сборной больше говорить нечего»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв попросил закрыть тему Месута Озила в Бундесманшафт. Озил объявил о завершении международной карьеры в июле.

Думаю, на эту тему больше не стоит говорить. Если игрок объявляет о завершении карьеры в сборной таким образом, я не могу его вызвать обратно через восемь или девять недель.

Озил сам сказал, что не хочет больше играть за сборную, и я не понимаю, почему мы снова это обсуждаем. Он был частью команды долгое время, но теперь это в прошлом.

Я несколько раз пытался поговорить с Месутом по телефону, но он не брал трубку. В будущем постараюсь поддерживать с ним связь.