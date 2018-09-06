«Манчестер Сити» интересуется защитником «Бетиса»

сегодня, 05:20

Левый защитник «Бетиса» Эктор Фирпо попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Согласно источнику, отчёты скаутов по 22-летнему футболисту заинтересовали наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу. Недавно доминиканский защитник продлил контракт с «Бетисом», и теперь его отступные составляют 60 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Фирпо принял участие в 14 матчах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, недавно «Бетис» арендовал полузащитника «Пари Сен-Жермен» Джовани Ло Чельсо.