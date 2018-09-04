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«Арсенал» готов выложить 50 млн евро за Хамеса Родригеса

сегодня, 21:57

Лондонский «Арсенал» планирует выкупить у «Реала» Хамеса Родригеса. Лондонцы готовы заплатить за 27-летнего колумбийца 50 миллионов евро.

Напомним, что Хамес на данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

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KaZёL
KaZёL
сегодня в 22:26
100 мультов за игрока который 3 й год греет банку и занимается не пойми чем???
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 22:24
Рауль и Зидан:
Это для Баварии ценник в 45 лямов, для клубов АПЛ 80-100
Твоему Реалу потом чек в 500 лямов выкатят!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 21:59
Это для Баварии ценник в 45 лямов, для клубов АПЛ 80-100
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