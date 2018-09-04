«Арсенал» готов выложить 50 млн евро за Хамеса Родригеса

сегодня, 21:57

Лондонский «Арсенал» планирует выкупить у «Реала» Хамеса Родригеса. Лондонцы готовы заплатить за 27-летнего колумбийца 50 миллионов евро.

Напомним, что Хамес на данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.