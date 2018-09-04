«Арсенал» готов выложить 50 млн евро за Хамеса Родригеса

Лондонский «Арсенал» планирует выкупить у «Реала» Хамеса Родригеса. Лондонцы готовы заплатить за 27-летнего колумбийца 50 миллионов евро.
Напомним, что Хамес на данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:2
|Атлетико Тукуман
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:1
|Химнасия
|-
|-
|-
Лондонский «Арсенал» планирует выкупить у «Реала» Хамеса Родригеса. Лондонцы готовы заплатить за 27-летнего колумбийца 50 миллионов евро.
Напомним, что Хамес на данный момент выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.