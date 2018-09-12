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Марадона потребовал у боссов ФК «Дорадос» частный самолет для выездных игр

сегодня, 11:59

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона на днях стал главным тренером мексиканского клуба «Дорадос».

Как сообщается, перед своим назначением аргентинец потребовал у руководства частный самолет для выездных матчей команды. Ранее игроки добирались на игры автобусом или коммерческими рейсами в эконом-классе. 

Кроме того, клуб согласился арендовать для Марадоны роскошное ранчо с бассейном неподалеку от базы «Дорадос». При этом местные жители не в восторге от скорого соседства с Диего и уже блокировали грузовики, которые доставляли мебель на ранчо.

Марадона будет зарабатывать в клубе 130 тысяч евро в месяц. Его контракт, рассчитанный на 11 месяцев, продлится в случае повышения команды в классе, но «Дорадос» пока ни разу не выиграл в стартовых шести турах второй лиги Мексики.

Все новости
Мексика. Лига Ассенсо 2018/2019  Заграница: события  Дорадос  Марадона Диего
Источник: Mirror.co.ukРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
самый добрый
самый добрый
сегодня в 12:18
А владычицей морскою Марадона не хочет стать?
Гавроша
Гавроша
сегодня в 12:14
А не мало ли для него два клуба - надо третий взять, спартак подойдет )))
Faustello
Faustello
сегодня в 12:03
Ага, для выездных траффиков )))
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