Марадона потребовал у боссов ФК «Дорадос» частный самолет для выездных игр

сегодня, 11:59

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона на днях стал главным тренером мексиканского клуба «Дорадос».

Как сообщается, перед своим назначением аргентинец потребовал у руководства частный самолет для выездных матчей команды. Ранее игроки добирались на игры автобусом или коммерческими рейсами в эконом-классе.

Кроме того, клуб согласился арендовать для Марадоны роскошное ранчо с бассейном неподалеку от базы «Дорадос». При этом местные жители не в восторге от скорого соседства с Диего и уже блокировали грузовики, которые доставляли мебель на ранчо.

Марадона будет зарабатывать в клубе 130 тысяч евро в месяц. Его контракт, рассчитанный на 11 месяцев, продлится в случае повышения команды в классе, но «Дорадос» пока ни разу не выиграл в стартовых шести турах второй лиги Мексики.