Несостоявшийся четвертьфинал ЧМ-2018 в Лиге Наций

сегодня, 17:13

Испания и Хорватия могли сойтись в 1/4 чемпионата мира, но Россия аргументированно возразила. «Соккер.ру» - о последнем статусном матче Лиги Наций в сентябрьском слоте.

Испания – Хорватия, 2-й тур Лиги Наций

Место и время: Эльче, «Мануэль Мартинес Валеро», 21:45 по московскому времени.

Турнирное положение

Лига Наций – турнир краткосрочный, в группах всего лишь по три команды, соответственно, каждой сборной предстоит сыграть всего лишь по четыре матча. Выигрываешь половину из них – и ты одной ногой в «Большом финале». Победители групп в Лиге «A» в начале будущего лета оспорят главный приз, аналогичные мини-турниры пройдут между лучшими командами троек в других дивизионах, они разыграют между собой путевки на Евро-2020. Так вот, в таком быстротечном турнире каждая осечка имеет высокую цену, как и победа. Испания стартовала в Лиге Наций с волевой победы на «Уэмбли», где англичане не придумали, что делать со своим быстрым голом, сегодня «Красная Фурия» принимает в «Эльче» Хорватию и в случае успеха делает серьезную заявку на победу в группе. Впрочем, вице-чемпионы мира вряд ли поддержат это славное начинание.

Очное противостояние

На протяжении двадцати лет хорваты с испанцами пересекались только в товарищеских матчах, небольшой перевес на стороне пиренейцев: две победы при ничьей и поражении. Зато на последних двух чемпионатах Европы «Красная Фурия» неизменно попадала в одну группу с «шашечными». На Евро-2012 испанцы одержали трудную победу благодаря позднему голу Хесуса Наваса на 88-й минуте и тем самым отцепили хорватов от плей-офф. Четыре года спустя в драматичной встрече уже балканцы вырвали победу, что позволило им выйти на первое место и отправить Испанию в пасть к Италии, впрочем, сами тоже в первом же раунде игр на вылет уступили будущим чемпионам Европы португальцам. Хорватия и Испания могли встретиться в четвертьфинале ЧМ -2018, так выходило по сетке, обе команды были фаворитами в своих парах 1/8, но если «шашечные» в серии пенальти с датчанами справились, то испанцы аналогичным образом уступили сборной России.

Составы команд и тактика

У сборной Испании со времен чемпионата мира появился тренер. Как вы наверняка помните, Хулен Лопетеги был освобожден от своих обязанностей за день до старта мундиаля, и бразды правления пришлось принять Фернандо Йерро, который тренерскими талантами не блеснул. И вот, «Красную Фурию» возглавил Луис Энрике, а состав претерпел значительные изменения. Андрес Иньеста завершил международную карьеру, вслед за ним ушел из сборной Жерар Пике, а Жорди Альбу не вызвал сам Лучо.

Удивительно, но в первом официальном матче экс-наставника «Барселоны» у руля сборной Испании на поле нашлось место только одному футболисту «Барсы» - Серхио Бускетсу. Очень удивило отсутствие Коке – одного из лидеров мадридского «Атлетико» и человека, который, казалось, должен заменить Иньесту. Непривычно выглядела и линия атаки на «Уэмбли»: Иско рядом с Аспасом и Родриго. Диего Коста покинул расположение сборной по личным обстоятельствам, но есть ведь Мората и Асенсио. Впрочем, Лучо только знакомится со многими футболистами, и сегодня почти наверняка в составе будут изменения. В схеме 4-3-3 – вряд ли, это визитная карточка Луиса Энрике.

Ориентировочный состав Испании (4-3-3): Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Начо (Аспиликуэта), Алонсо – Бускетс, Сауль, Алькантара – Иско, Асенсио, Родриго (Мората).

В то время как испанцы уже стартовали в Лиге Наций, хорваты готовились к встрече с «Красной Фурией» через игру с другой пиренейской командой – Португалией. Встреча закончилась со счетом 1:1, Иван Перишич и Пепе обменялись голами еще в первой трети матча. Нужно сказать, что сборная Хорватии понесла серьезные кадровые потери по сравнению с ЧМ -2018. Завершили международные выступления основной вратарь Даниэль Субашич и форвард Марио Манджукич, их примеру последовал Ведран Чорлука. Теперь в воротах Ловре Калинич из «Гента», а Вида – главное действующее лицо в защите, хотя Домагою потребовалась замена по ходу первого тайма игры с португальцами, так что сегодня, видимо, без него. Его напарник Ловрен точно не сыграет, что делает эту зону крайне уязвимой.

Счастье еще, что остались Модрич с Ракитичем, полузащита остается сильнейшей линией Хорватии, в атаке ведь тоже не густо: против Португалии в основе играл экс-форвард «Рубина» Марко Ливайя. На позиции, которую еще недавно занимал Марио Манджукич. Вот это контраст! Совсем не ко времени получили травмы Ребич и Крамарич, а в целом Златко Далич перед игрой с Испанией потерял больше половины стартового состава по тем или иным причинам. Это катастрофа, хотя полузащита по-прежнему выглядит замечательно, проблемы в обороне и атаке. Возможно, на острие сыграет Марко Пьяца, а не Ливайа, тогда место в стартовом составе получит Матео Ковачич.

Ориентировочный состав Хорватии (4-2-3-1): Калинич – Врсалько, Едвай, Митрович, Пиварич – Брозович, Ракитич – Пьяца, Модрич, Перишич – Ливайя.

Слова перед игрой

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании: «Сборная Испании планирует атаковать с первых минут. Наша задача – взять мяч под контроль, оказывать постоянно давление и создавать опасные моменты. Будем высоко прессинговать, доминировать в ключевые отрезки игры. Я вижу сборную Испании агрессивной командой, не выжидающей. Мы достаточно сильны, чтобы следовать этому стилю и придерживаться такой игровой модели. Я уверен, что у нас все получится. Посмотрим, насколько эффективно мы сработаем против Хорватии, но мы помним и о главной цели – развиваться и перестать быть предсказуемыми при работе с мячом».

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии: «Мы не выбираем между жизнью и смертью, этот матч не из категории тех, когда необходимо выигрывать, хотя побороться за положительный результат – дело чести, ведь побеждать всегда приятно, это гарантирует хорошее настроение. Знаем, что нас ждет очень сложная игра. Играем с Испанией, которая жаждет реваншироваться после чемпионата мира, где не оправдала ожиданий своей страны. Эта команда сейчас очень мотивирована, так что ничья в Эльче станет для нас хорошим результатом. И да, Хорватия – финалист чемпионата мира, на нас все команды будут настраиваться по-особому, это мы тоже понимаем».