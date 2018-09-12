Два по три или уничтожение вице-чемпионов

сегодня, 00:29

Такого унижения вице-чемпионы мира не знали давно. «Соккер.ру» - о феномене, который позволил сборной Испании деклассировать Хорватию.

Воспоминания от игры сборных Испании и Хорватии у российских любителей футбола очень свежи. На чемпионате мира довелось сыграть в плей-офф и с теми, и с другими. Оба матча завершились вничью, затем были разные по своему исходу серии пенальти. И вот судьба свела испанцев и хорватов в Лиге Наций вместо свидания в четвертьфинале ЧМ -2018. Наверняка многие подумали, какое счастье, что на чемпионате мира мы видели совсем не такую сборную Испании. Луис Энрике взялся за дело и быстро выстроил игру, которая позволила сначала Англии на «Уэмбли» бока намять – 2:1, а теперь и Хорватию разгромить – двух полуфиналистов чемпионата мира. Испанцы как бы говорят, что тот результат – досадное недоразумение.

Но нужно понимать, что и хорваты совсем другие. У сборной Испании происходит перестройка в связи со сменой главного тренера, однако это не системный слом, не критическая смена поколений. У испанцев по-прежнему полно сильных футболистов, исповедующих фирменный футбол, подходящий сборной. А по поводу сборной Хорватии еще на чемпионате мира отмечали, что команда тащит усилиями 12 футболистов, альтернативы которым нет. Они просто устали, наелись футболом, прыгнув выше, чем рассчитывали, на чемпионате мира.

В сборной Хорватии перестройка системная. И есть вроде как этот крутой центр с Модричем, Ракитичем, Брозовичем, Ковачичем, однако нет той предельной концентрации, которую выдали хорваты на турнире в России. Этим и замечателен, в этом и особенность скоротечного турнира наподобие чемпионата мира – специфика игры на нем и подготовки к нему разительно отличается от игры на дистанции, от этих периодических «окон» для матчей сборных. К нынешнему окну хорваты подошли выхолощенными, усталыми морально. Они пережили свой эмоциональный пик всего пару месяцев назад, невозможно за это время зарядить батарейки снова на полную мощь, будь ты хоть сто раз выдающимся профессионалом.

Безусловно, важны и потери в составе, которые случились по сравнению с чемпионатом мира. Мы уже говорили, что тот состав был идеально подогнан, никто не выпадал, потому что заменить выпадавших было бы некем. А теперь у Хорватии нет завершивших карьеру в сборной Манджукича и Субашича – сразу на двух полюсах команда осиротела. И окажись на месте Сантини в начале матча Манджукич на острие атаки, счет могли бы открыть гости, а тогда пошла бы совсем иная игра. Не оказалось и Ловрена с Ребичем, которые на чемпионате мира выдали предельный настрой и концентрацию. Из каждой линии фактически в тонко отстроенном механизме сборной Хорватии выдернули по кирпичику, и она развалилась.

Впрочем, не все так безнадежно. За 17 стартовых минут сборная Хорватии совершила четыре отличных подхода к воротам Де Хеа и могла забивать в каждом из них, используя ошибки в обороне сборной Испании. Это, кстати, штрих к тому, что нынешние испанцы не так уж непоколебимы. Они допускают позиционные осечки, персональные ошибки в защите, не слишком удачно порой выбирая позицию либо же теряя на мгновение концентрацию. Но этими мгновениями надо пользоваться. Когда Испания входит в раж, она такого себе не позволяет и сминает противника.

Так случилось и с Хорватией. Фактически первый же удар по воротам Калинича стал голевым. Хорваты упустили из опорной зоны включение Сауля. И стоит отметить шикарный перевод из центра из глубины на фланг Карвахалю, который уже подавал на гол. Эти диагональные разводки по флангам в атаку – очень яркий признак стиля сборной Испании. Третий гол тоже забили после такого перевода. Да и вообще много острых выпадов так совершали. Хорваты не могли высоким прессингом накрывать первый длинный пас и не успевали уже за быстрыми перемещениями у своей штрафной. Тяжесть в ногах – это та самая моральная и физическая усталость. Ведь половину тайма хорваты отработали лихо, накрывали прессом даже защиту противника. Только силы не рассчитали.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (7) – 5 (1)

Невероятное превосходство сборной Испании и блестящая реализация моментов. Про такие случаи говорят, что залетало все. И это еще в самой концовке игры, когда испанцы нанесли целую кучу ударов, их реализация стала подводить. А минуты до 80-й шли безошибочно практически в этом компоненте. Показательно, что четыре из пяти ударов по воротам сборной Испании хорваты нанесли в первые 20 минут. За остальное время только один. А испанцы пять из 16 нанесли в первом тайме. За второй – еще 11. Одни сдавали на глазах, другие прибавляли.

Владение мячом (точность передач): 70,6% (94%) - 29,4% (87%)

Какие-то невероятные цифры в пользу сборной Испании. Более 70 процентов времени владения мячом. Хорваты, конечно, не играли с позиции силы против мощных соперников, но и до такого не доводили – усталость во всем, пресыщенность футболом, нежелание двигаться, неспособность это делать. И, конечно, потрясающая точность передач у Испании. Не помню, когда еще у кого-то была такая же. Все переводы, все короткие комбинации оказывались выверенными идеально. Кстати, у хорватов, несмотря на всю катастрофу, с точностью пасов все тоже в порядке.

Обводки (отборы): 7 (5) – 4 (8)

Отборов у хорватов больше, но только потому, что им приходилось это чаще делать. Испанцы все время контролировали мяч. А когда его контролируешь, то не нужно отбирать. А в целом это очень маленький показатель для обеих команд. Обычно эти цифры стремятся к двум десяткам. Вкупе с малым количеством обводок это говорит о том, что обе команды в целом неплохо комбинировали, играли за счет передач, делали это точно, просто испанцы в два с лишним раза больше этим занимались, что и сделало разницу.

Таким образом, выбитые было усилиями местной федерации футбола, усилиями сборной России из числа безоговорочно крутых команд испанцы уверенно за две игры вернули себя к статусу одной их сильнейших сборных мира. Конечно, мало кто сомневался, что у Испании с ее подбором исполнителей во всех возрастах это не получится. Но чтобы настолько ярко.