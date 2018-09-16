Моуриньо хочет видеть Озила в «Манчестер Юнайтед»

Сообщается, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку.
На хавбека претендует «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо планирует попросить руководство клуба оформить трансфер в ближайшее время. Сам хавбек будет рад сменить обстановку, так как получает недостаточное количество игровой практики в «Арсенале».
Ранее на Озила также претендовал «Фенербахче».
Неужели в МЮ не понимают, что у Моуриньо кризис среднего возраста?
Пошел третий сезон, осень - после неудачного старта португалец несет пургу.
Неужели в МЮ не понимают, что у Моуриньо кризис среднего возраста?
Пошел третий сезон, осень - после неудачного старта португалец несет пургу.