Моуриньо хочет видеть Озила в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:12

Сообщается, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клубную прописку.

На хавбека претендует «Манчестер Юнайтед». Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо планирует попросить руководство клуба оформить трансфер в ближайшее время. Сам хавбек будет рад сменить обстановку, так как получает недостаточное количество игровой практики в «Арсенале».

Ранее на Озила также претендовал «Фенербахче».