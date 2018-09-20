Мариу: «Я понимаю свист болельщиков „Интера“»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.163 7.90 16.25
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 43’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 44’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.32 5.75 8.60
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 45’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.79 3.54 4.85
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 44’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.35 5.15 8.90
19:55 44’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 44’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.45 3.68 1.61
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.15 3.56 3.47
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.97 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Мариу: «Я понимаю свист болельщиков „Интера“»

сегодня, 20:04

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу вернулся в расположение «нерадзурри» после аренды в «Вест Хэме», который решил его не выкупать. Летом португалец заявил, что ему не нравится Серия А и вообще «Интер» - клуб не для него. Нет ничего удивительного в том, что болельщики миланского клуба его освистали, но хавбек обещает превратить их свист в аплодисменты.

Все, что я хочу сделать, это превратить свист в аплодисменты. Всегда тяжело, когда твои же фанаты тебя освистывают, но я могу это понять. Порой кажется, что меня на поле вообще нет. Есть проблема, над которой я должен поработать, потому что очень хочу добиться успеха.

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