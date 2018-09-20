Мариу: «Я понимаю свист болельщиков „Интера“»

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Полузащитник «Интера» Жоау Мариу вернулся в расположение «нерадзурри» после аренды в «Вест Хэме», который решил его не выкупать. Летом португалец заявил, что ему не нравится Серия А и вообще «Интер» - клуб не для него. Нет ничего удивительного в том, что болельщики миланского клуба его освистали, но хавбек обещает превратить их свист в аплодисменты.