Мариу: «Я понимаю свист болельщиков „Интера“»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу вернулся в расположение «нерадзурри» после аренды в «Вест Хэме», который решил его не выкупать. Летом португалец заявил, что ему не нравится Серия А и вообще «Интер» - клуб не для него. Нет ничего удивительного в том, что болельщики миланского клуба его освистали, но хавбек обещает превратить их свист в аплодисменты.
Все, что я хочу сделать, это превратить свист в аплодисменты. Всегда тяжело, когда твои же фанаты тебя освистывают, но я могу это понять. Порой кажется, что меня на поле вообще нет. Есть проблема, над которой я должен поработать, потому что очень хочу добиться успеха.