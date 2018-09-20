Пасторе: «ПСЖ - лучший клуб, в котором я играл»

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе признался, что ПСЖ является лучшим клубом, в котором он когда-либо выступал.

Первые четыре года в Париже я регулярно играл, но потом у меня возникли проблемы с травмами и я постоянно находился в лазарете. Я не мог найти решение с медицинским персоналом, чтобы играть без боли, но в прошлом году у меня уже не было никаких проблем.