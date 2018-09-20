Джан - об удалении Роналду: «Мы же не женщины, давайте играть в футбол»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». Напомним, что нападающий получил спорную красную карточку в середине первого тайма.

Это красная карточка? Только за то, что он потрепал оппонента за волосы? Мы же не женщины, давайте играть в футбол.

Если вы собираетесь за подобные вещи давать красные карточки, то удалять придется практически за все фолы. Это 100% не красная карточка.