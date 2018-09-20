Джан - об удалении Роналду: «Мы же не женщины, давайте играть в футбол»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.38 4.90 11.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.47 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.30 5.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.58 4.05 7.20
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.30 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.10 4.20 1.615
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.51 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.32 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 38.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.00 6.00 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Джан - об удалении Роналду: «Мы же не женщины, давайте играть в футбол»

сегодня, 14:31
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». Напомним, что нападающий получил спорную красную карточку в середине первого тайма. 

Это красная карточка? Только за то, что он потрепал оппонента за волосы? Мы же не женщины, давайте играть в футбол.

Если вы собираетесь за подобные вещи давать красные карточки, то удалять придется практически за все фолы. Это 100% не красная карточка. 

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Все комментарии
ronaldo743
ronaldo743
сегодня в 15:17
В отношении Роналду, Гаттузо поспорил бы. =)

Как-то репортер спросил у Гаттузо: «Что Вы тогда сказали Роналду, когда он лежал на газоне? Я сказал ему: «Вставай и играй как мужчина!»

Mur Myaoo
Mur Myaoo
сегодня в 15:17
Если б меня гНомик потрепал по волосам, я бы его тоже удалил. С ноги
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:15
А мне вот что интересно, когда же сестра Роналду отомстит за слёзы брата)
Брыху походу конец..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:08
Джан такой поддержкой только еще и санкции от УЕФА за сексизм получит))
Efimych
Efimych
сегодня в 15:04
судия прав красна карта за заигрывание хрястинки
Любимец
Любимец
сегодня в 15:01
Мы не женщины, так что они пусть сами себе постоянно прическу поправляют!
амурец
амурец
сегодня в 14:46
хотя и Роналду конечно много симулировал в прошлом, но здесь красная просто надуманная
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:36
В Барселоне с тобой не согласятся, Джан!
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