Почеттино: «Уверен, в ближайшее время Кейн снова начнет забивать»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.163 7.90 16.25
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 43’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 44’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.32 5.75 8.60
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 45’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.79 3.54 4.85
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 44’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.35 5.15 8.90
19:55 44’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 44’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.45 3.68 1.61
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.15 3.56 3.47
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.97 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Почеттино: «Уверен, в ближайшее время Кейн снова начнет забивать»

сегодня, 19:52

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встал на сторону своего нападающего Харри Кейна, который в последних матчах не может забить.

Харри - один из лучших игроков, которые у нас есть, в этом нет никаких сомнений.

Прошло только три игры, это не так много. Думаю, все нападающие переживают моменты, когда не могут забить. Просто он настолько важный игрок для нас, что когда не забивает, нам приходится добиваться побед с большим трудом.

Я уверен, что в ближайшее время он будет играть лучше и забьет голы, поскольку Харри великолепный футболист.

Свой последний гол Кейн забил 27 августа в ворота «Манчестер Юнайтед». 

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:39
Я согласен с тренером Тоттенхэмом
sparxx2
sparxx2 ответил AmIIIeR89
сегодня в 20:39
Поставь любого напа вместо Кейна - результат не поменяется. У ТТХ вся игра зависит от Эриксена. Подставлять коряги под шедевральные пасы датчанина может любое дерево
"под шедевральные пасы датчанина" даже если 11 коней выстроить в ряд легко можно и чемпионшип вылететь, а ты о любом дереве....
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 20:22
Ну если вдруг не забьёт то любой гол могут написать на него
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 20:16
Поставь любого напа вместо Кейна - результат не поменяется. У ТТХ вся игра зависит от Эриксена. Подставлять коряги под шедевральные пасы датчанина может любое дерево
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