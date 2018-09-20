Почеттино: «Уверен, в ближайшее время Кейн снова начнет забивать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встал на сторону своего нападающего Харри Кейна, который в последних матчах не может забить.

Харри - один из лучших игроков, которые у нас есть, в этом нет никаких сомнений.

Прошло только три игры, это не так много. Думаю, все нападающие переживают моменты, когда не могут забить. Просто он настолько важный игрок для нас, что когда не забивает, нам приходится добиваться побед с большим трудом.

Я уверен, что в ближайшее время он будет играть лучше и забьет голы, поскольку Харри великолепный футболист.