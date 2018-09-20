Погба: «Моуриньо доверяет мне исполнять пенальти»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что чувствует себя уверенно, исполняя пенальти. Француз забил гол с «точки» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).

У меня нет никаких сомнений, когда я иду исполнять пенальти. Да, я не смог забить в матче с «Бернли», в тот раз меня подловил Джо Харт, но я больше не допущу подобной ошибки.

В меня верят одноклубники, они доверяют мне, так что я должен поблагодарить их и тренера - он также доверяет мне исполнять пенальти.