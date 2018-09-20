Спаллетти: «Горжусь, что мне удалось вернуть „Интер“ в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти признался, что очень гордится выступлением своей команды в Лиге чемпионов. Напомним, также специалист выступал в престижном еврокубковом турнире у руля «Ромы» и «Зенита».

Те два приключения, как и это с «Интером», - крайне ценный опыт для меня. О каждом из них у меня остались прекрасные воспоминания. Не буду скрывать, я очень горжусь тем, что мне удалось вернуть великий клуб «Интер» туда, где он и должен находиться.