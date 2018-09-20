Спаллетти: «Горжусь, что мне удалось вернуть „Интер“ в Лигу чемпионов»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.163 7.90 16.25
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 43’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 44’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.32 5.75 8.60
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 45’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.79 3.54 4.85
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 44’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.35 5.15 8.90
19:55 44’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 44’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.45 3.68 1.61
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.15 3.56 3.47
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.97 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Спаллетти: «Горжусь, что мне удалось вернуть „Интер“ в Лигу чемпионов»

сегодня, 19:31

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти признался, что очень гордится выступлением своей команды в Лиге чемпионов. Напомним, также специалист выступал в престижном еврокубковом турнире у руля «Ромы» и «Зенита».

Те два приключения, как и это с «Интером», - крайне ценный опыт для меня. О каждом из них у меня остались прекрасные воспоминания. Не буду скрывать, я очень горжусь тем, что мне удалось вернуть великий клуб «Интер» туда, где он и должен находиться.

В 1-м туре нынешнего розыгрыша ЛЧ «нерадзурри» обыграли «Тоттенхэм».

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FILL3286
FILL3286
сегодня в 20:32
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:24
    Достойный тренер успехов!
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    сегодня в 20:13
    Удачи Интеру!
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 19:49
    ффи скажи спасибо за то,что вас протянули в лч и убрали Лацио
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