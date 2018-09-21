Моуриньо: «МЮ лучше справляется с проблемами в обороне, чем раньше»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 6-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», а также сообщил, что защитник Диогу Далот завтра не сыграет.

Далот не будет играть завтра, но в четверг выступит в Кубке Лиги против «Дерби». Хочу, чтобы он продолжил процесс адаптации и был полностью свежим. Диогу - очень хороший футболист. В матче с «Янг Бойз» он доказал некоторым, что они знали его недостаточно хорошо.

«Манчестер Юнайтед» лучше справляется с проблемами в обороне, чем раньше. Команда теперь более компактная, более крепкая. Улучшилось всё: наш дух, совместная работа, общение. Хорошие результаты также внушают оптимизм.

«Вулверхэмптон» прекрасно освоился в Премьер-Лиге, набирает очки. Думаю, что они проведут очень стабильный сезон.