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Вингер «Брайтона» пережил сильную депрессию в прошлом сезоне

сегодня, 13:08

Полузащитник «Брайтона» Антони Нокар признался, что в прошлом сезоне не мог показать свои лучшие качества, поскольку испытывал депрессию.

В прошлом году я пережил депрессию, мне было психологически очень тяжело, даже невозможно выходить на поле и играть.

Во время предсезонной подготовки я развелся, и это было трудно принять, особенно после смерти отца. Жена и ребенок - это всё, что у меня оставалось. Я нуждался в этих людях и через полгода осознал, что их больше нет рядом.

Бывало, что я просто не мог сосредоточиться на матче и думать о футболе. Не мог выполнять требования тренера.

Отметим, что в прошлом году Нокар продлил контракт с «Брайтоном» до 2022 года.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:16
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