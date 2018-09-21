Вингер «Брайтона» пережил сильную депрессию в прошлом сезоне

Полузащитник «Брайтона» Антони Нокар признался, что в прошлом сезоне не мог показать свои лучшие качества, поскольку испытывал депрессию.

В прошлом году я пережил депрессию, мне было психологически очень тяжело, даже невозможно выходить на поле и играть.

Во время предсезонной подготовки я развелся, и это было трудно принять, особенно после смерти отца. Жена и ребенок - это всё, что у меня оставалось. Я нуждался в этих людях и через полгода осознал, что их больше нет рядом.

Бывало, что я просто не мог сосредоточиться на матче и думать о футболе. Не мог выполнять требования тренера.