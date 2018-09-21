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Гомес: «Команды топ-уровня никогда не бывают довольными»

сегодня, 10:23

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес уверен, что его команде нельзя сбавлять обороты после удачного старта сезона. Мерсисайдцы не потеряли очков в пяти матчах АПЛ и обыграли ПСЖ в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Нашей команде удался великолепный старт. Нужно двигаться вперед и продолжать прогрессировать. Именно этим и должны заниматься команды топ-уровня - никогда нельзя быть довольными, думать, что мы выиграли ряд матчей, а, значит, можем позволить себе расслабиться. На протяжении каждой недели нужно относиться к себе безжалостно. Мы хотим побеждать любые команды с максимально возможной разницей мячей.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 11:32
Каждая следующая победа будет даваться сложнее. По теории вероятности должны же они когда-нибудь оступиться.
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