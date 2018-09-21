Виллиан: «Могли забивать ПАОКу и больше»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился впечатлениями от победы над ПАОКом в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Бразилец забил единственный гол в матче.

Мы контролировали игру, могли забить и больше. Забили важный гол, но в то же время мы должны лучше реализовывать свои моменты, потому что упустили множество возможностей забить, и мы должны прибавить в этом компоненте. Но в итоге набрали три очка. Атмосфера была невероятной. Они чуть больше поддавили нас во втором тайме, но мы всё время сохраняли концентрацию.