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Виллиан: «Могли забивать ПАОКу и больше»

сегодня, 13:20
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился впечатлениями от победы над ПАОКом в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Бразилец забил единственный гол в матче.

Мы контролировали игру, могли забить и больше. Забили важный гол, но в то же время мы должны лучше реализовывать свои моменты, потому что упустили множество возможностей забить, и мы должны прибавить в этом компоненте. Но в итоге набрали три очка. Атмосфера была невероятной. Они чуть больше поддавили нас во втором тайме, но мы всё время сохраняли концентрацию.

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