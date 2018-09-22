Энди Джонсон: «Заха уже стал лучшим игроком в истории „Кристал Пэлас“»

Бывший нападающий «Кристал Пэлас» Энди Джонсон выразил мнение, что вингера «стекольщиков» Вилфрида Заха уже можно считать лучшим футболистом в истории клуба.

Да, я думаю, его уже можно считать лучшим игроком за всю историю клуба.

Я так рад, что он решил остаться в команде. Я бы очень не хотел его ухода. Особенно после того, как тяжело ему пришлось в «Манчестер Юнайтед». Здесь он снова встал на рельсы. Здесь он полностью уверен в себе.

На данный момент это абсолютно неприкосновенный игрок. Все вокруг говорят о Вилфе, но нужно не забывать и о других десяти парнях на поле. Ведь без них он бы не смог так играть. В то же время Заха является победителем и тем человеком, который меняет игру. Когда его нет на поле, «Кристал Пэлас» становится психологически тяжелее.