Клопп: «Время Шакири ещё придёт»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике команды Джердане Шакири, который присоединился к мерсисайдцам этим летом. Хавбек сборной Швейцарии пока ни разу не появлялся в стартовом составе «Ливерпуля».

Джердан – очень позитивный, очень яркий футболист. Это касается не только его выступлений, но и поведения в раздевалке.

Все любят Шака, несмотря на то, что он сыграл небольшое количество минут. Хотя это в большей степени моя ошибка, чем его. Буду честным, он делает всё для того, чтобы чаще играть. Хоть я принимал иные решения, но его время ещё придёт, это точно.