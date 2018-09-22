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Клопп: «Время Шакири ещё придёт»

сегодня, 05:54

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике команды Джердане Шакири, который присоединился к мерсисайдцам этим летом. Хавбек сборной Швейцарии пока ни разу не появлялся в стартовом составе «Ливерпуля».

Джердан – очень позитивный, очень яркий футболист.  Это касается не только его выступлений, но и поведения в раздевалке. 

Все любят Шака, несмотря на то, что он сыграл небольшое количество минут. Хотя это в большей степени моя ошибка, чем его. Буду честным, он делает всё для того, чтобы чаще играть. Хоть я принимал иные решения, но его время ещё придёт, это точно.

Клопп также отметил, что нападающие «Ливерпуля» Роберто Фирмино и Дэниел Старридж способны играть одновременно.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:58
Видимо, пока, Шакири не очень оправдывает ожидания Клоппа.
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