Эдерсон: «Мы сыграли с „Лионом“ не на своём обычном уровне»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон прокомментировал поражение своей команды от «Лиона» (1:2) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наша команда выступила не на том уровне, который был у нас в последних матчах. К сожалению, нас наказали за наши ошибки.

Это была наша вина, но всё же мы играли против очень непростого соперника, который показал хороший футбол и доставил нам множество проблем.

Поражение – это часть футбола. Мы просто должны поднять головы и сосредоточиться на следующей игре.

Мы прекрасно знаем, что у нас есть возможность исправить ситуацию. Хотя, конечно, мы надеялись начать турнир с положительного результата.

В матче с «Хоффенхаймом» нам нужно показать свой уровень и постараться добыть победу.