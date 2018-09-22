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Васильев: «„Монако“ не на своём месте в турнирной таблице»

сегодня, 02:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 1Логотип футбольный клуб НимНимМатч завершен

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после матча 6-го тура Лиги 1 против «Нима» (1:1) прокомментировал неудачный старт сезона своей команды. В 6 матчах монегаски набрали только 6 очков.

Конечно, мы не удовлетворены.  «Монако» не на своём месте в турнирной таблице. Но мне не в чем упрекнуть футболистов. Они работают с правильным настроем. Иногда успех просто ускользает от нас. 

Мы должны продолжать работать. Мы не сдаёмся и постараемся прервать серию неудачных результатов в матче с «Анжером». Я не паникую, мы все мотивированы. У наших футболистов есть все необходимые качества. В последних двух встречах мы не были так уж далеки от победы. Сегодня мы создали множество моментов и могли выиграть эту встречу. Нам необходимо сохранять терпение и прервать неудачную серию.

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