Ришарлисон: «Неймар – мой кумир с детства, я даже копировал его причёски»

Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон признался, что с детства является поклонником своего партнёра по национальной команде, форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Неймар с детства является моим кумиром. Я всегда старался подражать его игре и даже пытался копировать некоторые его причёски.

Когда мне было 12 или 13 лет, у меня был жёлтый ирокез. Но мне не удалось сделать его как следует, потому что у меня не было нужных средств для волос.

Он застывал на пять минут, а потом просто падал. Так что с ним у меня ничего не получалось. Я рассказал ему об этом во время обеда в сборной. Смеялись все, кто был вокруг. Им показалось, что это весело.