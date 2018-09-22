Кессье: «У Игуаина менталитет победителя, и мы должны его перенять»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье лестно отозвался о нападающем команды Гонсало Игуаине.

Гонсало – великолепный футболист, который забивает 20-25 голов за сезон.

Это то, что нам необходимо. Он многое даёт команде. Он очень опытен, и мы можем положиться на него, когда отдаём ему мяч. Такая команда, как «Милан», должна иметь форварда подобного уровня.

Его менталитет заключается в том, чтобы побеждать в каждом матче. Он может помочь команде и в этом плане тоже. В каждой игре мы должны выходить на поле с таким же настроем, как у Игуаина.