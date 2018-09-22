Алекс Сандро: «Удаление Роналду? Криштиану не оглядывается в прошлое»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро отметил, что его одноклубник Криштиану Роналду не зацикливается на красной карточке, которую форвард получил в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0).

Вижу, что Роналду мотивирован. Он очень опытный игрок и знает, что произошедшее во вторник уже в прошлом.

Криштиану уже смотрит вперёд. Он приехал сюда, чтобы помочь нам и придать нашей команде больше класса.

Я стараюсь лучше понимать Роналду на поле и за его пределами. Изучаю то, как он двигается и как любит получать мяч. Со временем я буду отдавать ему голевые пасы.