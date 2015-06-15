Смородская: «Любая женщина может прийти на серьезную должность в футбольный клуб»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к женщинам в мире футбола.
– Честно говоря, я очень устала от вопросов о «женщине в спорте». Хотя согласна, что мое появление в большом ЦСКА было как что-то невероятное. Поначалу сталкивалась с настороженностью и в Премьер-Лиге, и в РФС. Но примерно через год ситуация изменилась в корне. Сейчас все к этому уже привыкли. И любая женщина может прийти на серьезную должность в футбольный клуб.
– Честно говоря, я очень устала от вопросов о «женщине в спорте». Хотя согласна, что мое появление в большом ЦСКА было как что-то невероятное. Поначалу сталкивалась с настороженностью и в Премьер-Лиге, и в РФС. Но примерно через год ситуация изменилась в корне. Сейчас все к этому уже привыкли. И любая женщина может прийти на серьезную должность в футбольный клуб.
Теперь, кочегары, возите бабу на возу, если она вам не в тягость.
Теперь, кочегары, возите бабу на возу, если она вам не в тягость.
но среди президентов женщин даже 5 процентов нет, а этот кабачок с мужской прической за 5 лет только хоть и 1 кубок выиграла, зато клуб тратит огромные деньги, показываюшую не соответствующую этому игру
но среди президентов женщин даже 5 процентов нет, а этот кабачок с мужской прической за 5 лет только хоть и 1 кубок выиграла, зато клуб тратит огромные деньги, показываюшую не соответствующую этому игру
А что, а вдруг!
А что, а вдруг!
подальше от ЛОКО!
подальше от ЛОКО!
Локомотив в курсе!!
Локомотив в курсе!!
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Это звучит примерно как заявление о том, что любой гражданин страны может стать её президентом!)
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Это звучит примерно как заявление о том, что любой гражданин страны может стать её президентом!)