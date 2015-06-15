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Смородская: «Любая женщина может прийти на серьезную должность в футбольный клуб»

15 июня 2015, 23:50
 Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к женщинам в мире футбола.

– Честно говоря, я очень устала от вопросов о «женщине в спорте». Хотя согласна, что мое появление в большом ЦСКА было как что-то невероятное. Поначалу сталкивалась с настороженностью и в Премьер-Лиге, и в РФС. Но примерно через год ситуация изменилась в корне. Сейчас все к этому уже привыкли. И любая женщина может прийти на серьезную должность в футбольный клуб.
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Все комментарии
Delight
Delight
18 июня 2015 в 17:44
И развалить его [Соблюдайте правила]**.
KLINSI
KLINSI
17 июня 2015 в 23:26
А ещё вышивать крестиком умеет).
МапС
МапС
17 июня 2015 в 18:36
Гинер купил ей должность у паровозов что бы сплавить из большого цска, теперь хрен сдвинешь с кресла...
Теперь, кочегары, возите бабу на возу, если она вам не в тягость.
Vladimir 808
Vladimir 808
17 июня 2015 в 08:42
Вздорная бравада!
Expert-disport
Expert-disport
17 июня 2015 в 08:00
Как хорошо, что 99,99% женщин понимают "баба на корабле к не счастью".
АрсенБурбулятр
АрсенБурбулятр
17 июня 2015 в 01:45
да пажалуста, женщины вообще в футбол играют, и чемпионаты мира, европы выигрывают, прочие турниры
но среди президентов женщин даже 5 процентов нет, а этот кабачок с мужской прической за 5 лет только хоть и 1 кубок выиграла, зато клуб тратит огромные деньги, показываюшую не соответствующую этому игру
Krasnodar 123
Krasnodar 123
16 июня 2015 в 23:52
Кухарка опять рулит прав видно был дедушка Ленин
LOKO 4ever
LOKO 4ever
16 июня 2015 в 21:33
Конечно может,только потом после ее увольнения(а оно,к гадалке не ходи,будет)придется нормализовывать не один год всё
alergen
alergen
16 июня 2015 в 21:06
А не пойти ли Вам в Ростелеком, Ольга?
А что, а вдруг!
w1w1w1w1
w1w1w1w1
16 июня 2015 в 20:39
Любая женщина может уйти с должности в серьезном клубе.
112910415
112910415
16 июня 2015 в 20:03
да-да, ещё Ильич писал об этом
Irakliy
Irakliy
16 июня 2015 в 19:27
придти то может, но вопрос в том, что она хорошего сможет клубу принести ?
Ardenn
Ardenn
16 июня 2015 в 18:48
И любая женщина может прийти на серьезную должность в футбольный клуб. И должность не пострадает. А вот клуб...
andrefinoo
andrefinoo ответ Российский болельщеК (раскрыть)
16 июня 2015 в 18:23
В какой то степени,мы реально специалисты,ведь мы не дауны,согласись.
Российский болельщеК
Российский болельщеК
16 июня 2015 в 18:07
мы же все тут специалисты в футболе. а Смородской нельзя чтоль?
Российский болельщеК
Российский болельщеК
16 июня 2015 в 17:38
Следующий этап -президент уже не Локомотива, и вообще не футбольного клуба.
Урия Гип
Урия Гип
16 июня 2015 в 17:22
Любая женщина на руководящей должности может успешно развалить любой ПФК.
andrefinoo
andrefinoo
16 июня 2015 в 17:21
И серьёзно убить клуб.
EAGinLE
EAGinLE
16 июня 2015 в 17:18
Каждая кухарка ............
-Дигорец-
-Дигорец-
16 июня 2015 в 17:13
Женщина и спорт?..Синхронное плавание,фигурное катание, художественная гимнастика и не более!)
MILAN 9
MILAN 9
16 июня 2015 в 16:44
только массажисткой это максимум
alergen
alergen
16 июня 2015 в 16:10
Якунин, будь ты мужиком, пристрой её куда-нибудь
подальше от ЛОКО!
maygli
maygli
16 июня 2015 в 15:22
Ловко передёргиваете барышня, не о "женщине в спорте" вопрос, а конкретно в футболе бабам делать нечего. А так фигурное катание, гимнастика, синхронное плавание и т.п. только приветствуем. Никто и не спорит - любая женщина может прийти на серьёзную должность в ФК - только зачем?
Simonn
Simonn
16 июня 2015 в 15:20
точняк.... сама дошла или Валера подсказал?
за
за
16 июня 2015 в 15:14
Смородская: "Любая СТЕРлядь может прийти на серьезную должность в футбольный клуб".

Локомотив в курсе!!
ибрагимхалил
ибрагимхалил ответ Alex Y (раскрыть)
16 июня 2015 в 14:57
Я ИМЕЛ ВВИДУ ЧТО РУССКИЕ БАБЫ БЕЗБАШЕННЫЕ
pepsi
pepsi ответ Sone (раскрыть)
16 июня 2015 в 14:36
Азиаты как и европейцы используют статистику,которая показывает,что за последние годы у Локо только КР.Такой трофей при больших вложениях-просто "пшик".Вина Оли в этом немалая.
cska1948
cska1948
16 июня 2015 в 14:27
Смородская: "Любая женщина может прийти на серьезную должность в футбольный клуб"
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Это звучит примерно как заявление о том, что любой гражданин страны может стать её президентом!)

BP
BP
16 июня 2015 в 14:18
надо в РФС назначить женщину. Давно пора.
Альфия
Альфия ответ Блоссия (раскрыть)
16 июня 2015 в 14:15
+10000))))
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