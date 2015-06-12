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Моутиньо ведет переговоры с «Зенитом»

12 июня 2015, 18:10
 Полузащитник «Монако» Жоао Моутиньо может продолжить карьеру в России.

Ранее португалец успешно играл под руководством Андре Виллаш-Боаша, когда тот тренировал «Порту». Сообщается, что переговоры клубов по трансферу находятся в продвинутой стадии. Французы, по слухам, хотят получить за игрока 25 млн евро. 
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Chilahim
Chilahim ответ RussianHorse (раскрыть)
15 июня 2015 в 11:08
Торино так то остался позади Зенита.
Chilahim
Chilahim ответ kingoffam (раскрыть)
15 июня 2015 в 11:05
ВВХ прищел к власти в 2000м, а Зениту бабки газпром начал выделять нормальные в конце 2006го. Это так к слову.
Второй момент, и он более важный: любая крупная госкомпания в нашей стране, нужна для отмывания денег властьимущими. Просто кто-то отмывает через оффшоры и прочее, а газпром это делает хотябы через футбол, и часть денег остается в стране. Меньшее зло, так сказать.

Хотя одна горчица все это грязь.
Блуждающий
Блуждающий ответ pomor45 (раскрыть)
15 июня 2015 в 10:13
Кто мешает Миллеру купить Зенит или лично финансировать его?
Блуждающий
Блуждающий ответ pomor45 (раскрыть)
15 июня 2015 в 10:10
Политикой компании, в том числе решениями о финансовых вливаниях управляет тот кто владеет контрольным пакетом акций, в данном случае государство. А эти 49% ничего не решают. Они конечно могут лично финансировать кого угодно, но только на свои деньги, а не от имени и на деньги Газпрома
energazer
energazer
14 июня 2015 в 22:05
кто это ??
Nikola45
Nikola45 ответ kingoffam (раскрыть)
14 июня 2015 в 16:35
Считайте )) Неумете загляните в таблицу рейтингов УЕФА ))
Фата лист
Фата лист
14 июня 2015 в 12:08
Не нужен он Зениту!
Nikola45
Nikola45 ответ kingoffam (раскрыть)
14 июня 2015 в 10:37
Почему ни кто? Спартак вкладывает! Зенит то что вложил отбил! )) За ЛЧ больше получил чем вложил! ))
Nikola45
Nikola45 ответ kingoffam (раскрыть)
14 июня 2015 в 10:35
Это в какой статье расходов государства написано? )) Бред несмышленыша, от зависти!
KaSog Kerket
KaSog Kerket
13 июня 2015 в 22:44
будет неплохое приобретение.
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ pomor45 (раскрыть)
13 июня 2015 в 20:24
Хорошо сказано. Только они всё равно будут трындеть про народные деньги. Порода такая.
Гаванский
Гаванский ответ kingoffam (раскрыть)
13 июня 2015 в 20:23
ответь тогда-------на чьи деньги построены 10 ледовых танкеров Лукойла?И это при том что Лукойл не потратил ни копейки и зарплату моряки получают от государства(сам работал на них)
pomor45
pomor45 ответ kingoffam (раскрыть)
13 июня 2015 в 19:07
Сколько можно нести этот бред про госденьги Зенита? УЕФА за этим следит в первую очередь и претензий к Зениту у него нет, в отличие от Динамо и Локомотива. ЦСКА уже тоже давно кормится от госкомпаний, а тебе подобные всё пластинку сменить не могут. Да ещё что-то там объяснять берутся в чём сами не разбираются. Пора бы уразуметь, что 100%-ных госкомпаний нет: у каждой 49%, не менее, частного (акционерного) капитала - он и участвует в финансировании клубов.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 июня 2015 в 19:03
Сразу поднимется вой: Зенит ослабляет соперников.
pomor45
pomor45
13 июня 2015 в 19:00
Француз Рыболовлев?
RussianHorse
RussianHorse ответ zen it (раскрыть)
13 июня 2015 в 17:58
30 летнего посредственного игрока?Не,спасибо.
RussianHorse
RussianHorse ответ aleksancho (раскрыть)
13 июня 2015 в 17:57
Да ничего. А не помнишь бюджет осера,который вас нахлобучил?Да-да,это тот клуб,что играет во второй лиге Франции.
Торино 8 место,вроде,занял,да?
Виктория до сих пор чемпион Чехии это просто к слову..
aleksancho
aleksancho ответ RussianHorse (раскрыть)
13 июня 2015 в 17:10
извини что напоминаю, но бюджет витории в 20 раз бюджета цска
aleksancho
aleksancho
13 июня 2015 в 17:08
ребят не уважаете клубы уважайте себя, зачем вы такой я извиняюсь словесный понос пишите, ну подпишет зенит его за 40 лямов да [Соблюдайте правила] с ним,у спартака вообще 170 миллионов на трансферы давали карпину за 3 года, а слуцкому почти 3 года говорят играй с тем что есть, вон галицкий вообще говорит тратьте по минимуму, а керимов давал на все чтобы не попросили, вон ротенберг сам игроков выбирает кто играет а кто нет( у динамо поэтому 23 игрока бесплатно ушли) политику смордковской вообще трудно описать так что про локо я ничего говорить не буду, вот сколько клубов столько и позиций вести дела, разные мы все прекращаем судить кто сколько стоит, выигрывают титулы не деньги, да качество игроков измеряется в деньгах, так есть же еще настрой+сыгранность+тактика , у цска сыгранность на высоком уровне про зенит и спартак такое не скажешь(особенно про спартак), зато уровень исполнителей у зенита выше это беспорно, у динамо вечный недонастрой, а у краснодара иногда и пере, эти горящие глаза у футболистов краснодара тоже ни к чему хорошему порой не приводят, так что смотрите футбол , просто наслаждайтесь им.
P.S я болельщик зенита, те кто со мной не согласен аргументируйте а не просто пишите бомж и т.п
zen it
zen it ответ RussianHorse (раскрыть)
13 июня 2015 в 17:03
сами не хотите взять? таким же раком, как у рубина хохло-фина увели?))))
zen it
zen it ответ RussianHorse (раскрыть)
13 июня 2015 в 17:02
посмотрим, как в этом году будете играть в лч)))
abrek123
abrek123 ответ varen (раскрыть)
13 июня 2015 в 16:25
зачем им вилаша менять у них еще второй тренер спалетти есть до сих пор ему выплачивают никак избавиться от одного не могут, а ты им предлагаешь еще и вилаша убрать)))
iiiiiws
iiiiiws ответ Trezeguet (раскрыть)
13 июня 2015 в 15:51
да х*ли это они любят
RussianHorse
RussianHorse ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 июня 2015 в 14:25
Не знаю,как голландец( мясные у вас второй приют нашли),а Рома в фк питерднопозор не пойдет,чтобы проигрывать всяким Торино с бюджетом раза в 4 меньше вашего,лол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июня 2015 в 14:22
Не проще ли за 50 млн что стоят Манджукич и Моутиньо отобрать уже адаптированных к стране Промеса и Ерёменко ......и Гинеру счастье и Спартак себе сможет ещё 5-х Эбертов купить...и Промес с Ерёменко в достойном клубе поиграют.....короче всем счастье.....
RussianHorse
RussianHorse
13 июня 2015 в 14:21
На трансфермаркт он стоит 20,но зина возьмет за 40.
RussianHorse
RussianHorse ответ Trezeguet (раскрыть)
13 июня 2015 в 14:19
"Это питер,детка"(с) все газолюбители.
Петр 1
Петр 1 ответ minai (раскрыть)
13 июня 2015 в 14:14
это тебе спартак помниЦЦа!
Nikola45
Nikola45 ответ ROIS (раскрыть)
13 июня 2015 в 14:05
Не читал я его правду о себе )) Может выпил лишка ))
Trezeguet
Trezeguet
13 июня 2015 в 13:41
Такое бабло за 29-летнего игрока среднего европейского уровня - это просто бред!
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