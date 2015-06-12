Моутиньо ведет переговоры с «Зенитом»

Полузащитник «Монако» Жоао Моутиньо может продолжить карьеру в России.
Ранее португалец успешно играл под руководством Андре Виллаш-Боаша, когда тот тренировал «Порту». Сообщается, что переговоры клубов по трансферу находятся в продвинутой стадии. Французы, по слухам, хотят получить за игрока 25 млн евро.
Ранее португалец успешно играл под руководством Андре Виллаш-Боаша, когда тот тренировал «Порту». Сообщается, что переговоры клубов по трансферу находятся в продвинутой стадии. Французы, по слухам, хотят получить за игрока 25 млн евро.
Второй момент, и он более важный: любая крупная госкомпания в нашей стране, нужна для отмывания денег властьимущими. Просто кто-то отмывает через оффшоры и прочее, а газпром это делает хотябы через футбол, и часть денег остается в стране. Меньшее зло, так сказать.
Хотя одна горчица все это грязь.
Второй момент, и он более важный: любая крупная госкомпания в нашей стране, нужна для отмывания денег властьимущими. Просто кто-то отмывает через оффшоры и прочее, а газпром это делает хотябы через футбол, и часть денег остается в стране. Меньшее зло, так сказать.
Хотя одна горчица все это грязь.
Торино 8 место,вроде,занял,да?
Виктория до сих пор чемпион Чехии это просто к слову..
Торино 8 место,вроде,занял,да?
Виктория до сих пор чемпион Чехии это просто к слову..
P.S я болельщик зенита, те кто со мной не согласен аргументируйте а не просто пишите бомж и т.п
P.S я болельщик зенита, те кто со мной не согласен аргументируйте а не просто пишите бомж и т.п