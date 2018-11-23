Невероятная атмосфера на тренировке «Бока Хуниорс»

сегодня, 10:43

Болельщики «Бока Хуниорс» неистово поддержали свою команду на одной из последних тренировок перед гостевым финалом Кубка Либертадорес с принципиальнейшим соперником - «Ривер Плейт».

На занятии команды домашний стадион «Ла Бомбонера» был забит до отказа, 50 тысяч фанатов исполнили песню о том, что Кубок Либертадорес должен оказаться в руках их любимого клуба.

Напомним, что финал турнира проходит из двух матчей. В первой игре была зафиксирована ничья (2:2). Ответный поединок, в котором хозяином будет «Ривер», пройдет 24 ноября.