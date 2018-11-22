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Селихов начал тренироваться в общей группе «Спартака»

сегодня, 16:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов25.11.2018 в 14:00 Не начался

«Спартак» продолжает подготовку к матчу РПЛ против «Крыльев Советов».

Сегодня в общей группе работал Ивелин Попов, вернувшийся из сборной Болгарии. Другие сборники — Георгий Джикия и Михаил Игнатов — занимались по индивидуальной программе. Вечером схожая персональная тренировка ждет Лоренцо Мельгарехо, который прилетел сегодня в Москву после визита со сборной Парагвая в Южную Африку.

К полноценной работе приступил голкипер Александр Селихов. Он полностью восстановился от последствий травмы ахилла, полученной в мае, и сегодня впервые работал в общей группе без каких-либо ограничений.

Селихов начал тренироваться в общей группе «Спартака»

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Все комментарии
makkie
makkie
   49 / 783
сегодня в 16:36
Хорошие новости, ждем Сашу на поле!
quinn-se
quinn-se
   66 / 783
сегодня в 16:32
Отличная новость.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 16:31
Удачи КС!
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