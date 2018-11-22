Селихов начал тренироваться в общей группе «Спартака»

сегодня, 16:17

«Спартак» продолжает подготовку к матчу РПЛ против «Крыльев Советов».

Сегодня в общей группе работал Ивелин Попов, вернувшийся из сборной Болгарии. Другие сборники — Георгий Джикия и Михаил Игнатов — занимались по индивидуальной программе. Вечером схожая персональная тренировка ждет Лоренцо Мельгарехо, который прилетел сегодня в Москву после визита со сборной Парагвая в Южную Африку.

К полноценной работе приступил голкипер Александр Селихов. Он полностью восстановился от последствий травмы ахилла, полученной в мае, и сегодня впервые работал в общей группе без каких-либо ограничений.