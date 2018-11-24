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09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.14 3.38 2.30
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 3.16 3.36 2.30
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 9.30 6.00 1.29
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 2.35 3.36 3.30
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.43 3.54 3.02
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.84 3.58 2.06
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.625 3.26 2.96
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.65 3.28 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1.727 4.05 5.00
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 2.28 3.42 3.40
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 3.45 3.50 2.22
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.80 3.42 2.66
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 4.05 4.00 1.89
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 1.80 4.00 4.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.79 3.22 2.80
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.52 3.20 3.16
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 3.78 3.46 2.12
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.78 3.86 1.99
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.97 3.82 3.90
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.11 3.48 3.78
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 3.10 3.52 2.39
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 3.04 3.52 2.43
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.62 3.26 2.97
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Саутгемптон 2.70 3.35 2.83
18:00 сегодня  Эвертон -:-  Кардифф 1.41 4.90 9.10
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Лестер Сити 2.95 3.18 2.71
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Манчестер Сити 12.25 6.50 1.27
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ливерпуль 6.20 4.40 1.58
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Кристал Пэлас 1.44 4.70 8.60
20:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Челси 2.83 3.42 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.80 3.75 1.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.14 3.30 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.80 3.76 4.90
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.625 3.26 2.96
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.63 3.88 6.50
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.95 3.40 4.10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 1.81 3.75 4.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 3.68 3.64 2.09
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.62 3.28 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.54 3.20 3.125
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 1:3 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.05 2.22 3.58
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц 1.72 3.45 4.90
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар -:- Логотип футбольный клуб Арцах (Ереван)Арцах 1.52 3.80 6.50
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 3.62 3.125 2.11
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб ГомельГомель 1.32 4.80 9.70
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск -:- Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 1.48 3.82 7.60
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 2.90 2.81 2.71
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн 18.25 8.70 1.112
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 9.60 4.35 1.36
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб МинскМинск -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 2.89 2.81 2.72
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.50 4.30 6.70
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.66 3.52 2.57
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2.56 3.46 2.71
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.182 7.60 14.00
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1.77 3.68 4.50
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК - - -
17:30 сегодня  Герта -:-  Хоффенхайм 3.44 3.74 2.14
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  РБ Лейпциг 3.66 3.60 2.11
17:30 сегодня  Бавария -:-  Фортуна 1.10 13.25 24.00
17:30 сегодня  Майнц -:-  Боруссия Д 5.75 4.333 1.61
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Айнтрахт Ф 2.69 3.56 2.68
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Нюрнберг 1.533 4.10 7.80
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4.20 3.75 1.82
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 1.79 3.60 4.60
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.00 3.38 2.36
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.36 3.40 2.99
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб АаленАален - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 17.75 8.80 1.138
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 6.95 3.78 1.54
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.196 6.15 17.00
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 3.48 3.22 2.22
15:00 сегодня  Эйбар -:-  Реал 6.40 4.60 1.533
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Райо Вальекано 1.41 4.95 8.70
20:30 сегодня  Уэска -:-  Леванте 2.375 3.36 3.26
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 2.01 3.22 4.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.06 3.15 4.05
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 2.08 3.05 4.15
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 3.86 3.06 2.16
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 1.952 3.28 4.30
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Рома 4.55 3.68 1.87
20:00 сегодня  Ювентус -:-  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 2.79 3.92 2.25
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 2.66 3.30 2.64
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.22 2.98 3.80
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 0:2 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 0:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2.34 2.51 4.20
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Милсами (Оргеев)Милсами -:- Логотип футбольный клуб Динамо-Авто (Тирасполь)Динамо-Авто - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сфынтул Георге (Суручены)Сфынтул Георге -:- Логотип футбольный клуб Сперанца (Крихана Веке)Сперанца - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Бельцы)Заря -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петрокуб (Хынчешты)Петрокуб -:- Логотип футбольный клуб Зимбру (Кишинев)Зимбру - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем -:- Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Старт (Кристиансанд)Старт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 2.18 3.65 3.10
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 2.21 3.58 3.10
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 1.60 4.35 5.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луситано ФКВЛуситано ФКВ -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол) 4.80 4.35 1.57
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Енисей 1.70 3.68 5.30
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Уфа 2.41 2.84 3.54
19:00 сегодня  Анжи -:-  Рубин 5.35 3.40 1.76
13:00 сегодня  Сибирь -:-  Факел 2.59 2.80 3.125
13:00 сегодня  Ротор -:-  Шинник 2.375 2.88 3.38
14:00 сегодня  Спартак-2 -:-  Химки 1.87 3.40 4.25
14:00 сегодня  Нижний Новгород -:-  Томь - - -
15:00 сегодня  Авангард Кур -:-  Зенит-2 1.40 4.40 8.20
15:00 сегодня  Чертаново -:-  Краснодар-2 2.40 3.55 2.74
16:00 сегодня  Армавир -:-  Луч 2.36 2.83 3.48
16:00 сегодня  Мордовия -:-  Тюмень 1.95 3.02 4.55
17:00 сегодня  Тамбов -:-  СКА-Хабаровск 2.07 3.18 3.76
17:00 сегодня  Сочи -:-  Балтика - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка 1.58 3.94 5.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун 1.35 5.05 8.00
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 6.40 4.15 1.50
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле -:- Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар 1.909 3.66 3.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко 1.148 7.60 16.50
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.02 3.40 3.84
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4.30 3.74 1.82
15:00 сегодня  Карпаты -:-  Десна - - -
15:00 сегодня  Мариуполь -:-  Ворскла - - -
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Тулуза 1.131 10.75 21.00
22:00 сегодня  Дижон -:-  Бордо 2.875 3.38 2.62
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 3.125 3.20 2.54
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Ним 2.13 3.38 3.84
22:00 сегодня  Реймс -:-  Генгам 2.04 3.22 4.45
22:00 сегодня  Нант -:-  Анже 2.11 3.28 4.05
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1.95 3.42 4.10
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 3.34 3.22 2.23
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.85 3.44 4.40
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.615 4.20 5.10
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано 1.33 5.45 8.80
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 5.40 3.78 1.666
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок 2.66 3.22 2.76
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.29 5.60 10.50
08:00 63’ Логотип футбольный клуб Дз ИватаДз Ивата 0:1 Логотип футбольный клуб Консадоле Сап (Саппоро)Консадоле Сап 8.50 4.333 1.42
08:00 68’ Логотип футбольный клуб Вегалта СендайВегалта Сендай 0:1 Логотип футбольный клуб КасимаКасима 12.25 5.25 1.28
08:00 65’ Логотип футбольный клуб Саган ТосуСаган Тосу 0:1 Логотип футбольный клуб ЙокогамаЙокогама 4.95 3.42 1.79
08:00 65’ Логотип футбольный клуб Санфречче Хир (Хиросима)Санфречче Хир 1:2 Логотип футбольный клуб Нагоя Нагоя - - -
08:00 68’ Логотип футбольный клуб Симидзу С-ПалсСимидзу С-Палс 1:3 Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В 2.33 2.90 3.58
08:00 67’ Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо 0:2 Логотип футбольный клуб Касива РейсолКасива Рейсол 2.95 2.78 2.82
08:00 65’ Логотип футбольный клуб Шонан Беллмаре (Хирацука)Шонан Беллмаре 2:0 Логотип футбольный клуб Урава РД (Сайтама)Урава РД - - -
08:00 66’ Логотип футбольный клуб Гамба ОсакаГамба Осака 2:1 Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки 2.00 2.88 4.85
08:00 66’ Логотип футбольный клуб ТокиоТокио 0:2 Логотип футбольный клуб КавасакиКавасаки 6.80 3.72 1.57