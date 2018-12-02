Мостовой: «В нашей группе есть только одна сильная команда — Бельгия»

Экс-игрок сборной России прокомментировал результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2020. Россияне оказались в группе I, где сыграют с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

Мы получили довольно среднюю группу. Есть только одна сильная команда — сборная Бельгии, остальные — середнячки. Поэтому мы примерно понимаем, кто разыграет две путевки, но необходимо будет играть в полную силу. Особенно тяжело будет играть с шотландцами на выезде.

Мы видим, что есть группы и посильнее. Поэтому можно сказать, что нам повезло с группой.