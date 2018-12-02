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Мостовой: «В нашей группе есть только одна сильная команда — Бельгия»

02 декабря 2018, 16:40

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2020. Россияне оказались в группе I, где сыграют с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.

Мы получили довольно среднюю группу. Есть только одна сильная команда — сборная Бельгии, остальные — середнячки. Поэтому мы примерно понимаем, кто разыграет две путевки, но необходимо будет играть в полную силу. Особенно тяжело будет играть с шотландцами на выезде.

Мы видим, что есть группы и посильнее. Поэтому можно сказать, что нам повезло с группой.

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Шишанутый
Шишанутый
02 декабря 2018 в 17:03
Согласен с Мостовым. Росия к силным командам не относится.
Багров-брат
Багров-брат
02 декабря 2018 в 16:51
Что сказал?...))) Так бла-бла...)))
Гость
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