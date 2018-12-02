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Кирьяков: «Сборной России досталась ровная группа»

02 декабря 2018, 16:33

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что футболистам национальной команды досталась ровная группа в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года.

Если взять в общем, то сборной России досталась ровная группа в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Могло быть и хуже, а могли достаться и более слабые соперники, поэтому, на мой взгляд, огорчаться нет смысла, нужно готовиться. Если пройтись по командам, то команда Бельгии — это главный фаворит группы, шотландцы неуступчивы, и видно, что в некоторых матчах отборочного цикла давали бой грандам. Киприоты всегда славились как команда, которая может преподнести сюрприз, как, например, в 1997 году, когда мы с ними потеряли очки.

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