Кирьяков: «Сборной России досталась ровная группа»

Бывший нападающий сборной России считает, что футболистам национальной команды досталась ровная группа в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года.

Если взять в общем, то сборной России досталась ровная группа в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Могло быть и хуже, а могли достаться и более слабые соперники, поэтому, на мой взгляд, огорчаться нет смысла, нужно готовиться. Если пройтись по командам, то команда Бельгии — это главный фаворит группы, шотландцы неуступчивы, и видно, что в некоторых матчах отборочного цикла давали бой грандам. Киприоты всегда славились как команда, которая может преподнести сюрприз, как, например, в 1997 году, когда мы с ними потеряли очки.