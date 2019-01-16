Рыжиков: «Скучаю по девчонкам в столовой „Рубина“, но не по клубу»

Вратарь «Крыльев Советов» рассказал, почему не скучает по «Рубину», в котором он провёл 10 лет своей карьеры.

Скучаю, может быть, только по девчонкам в столовой и ещё по трём-пяти людям в клубе. А так, в целом, не скучаю.

При расставании у нас осталась определённая недосказанность с тренерским штабом «Рубина». И она не даёт мне по ним скучать. «Рубин» – это уже старая история. Так получилось, что ожидаешь от людей большего, чем они могут тебе дать. Думаю, что должно быть более человечное отношение.

Бердыев звал меня в «Ростов», а я не пошёл? Такого никогда не было.

Изменился ли Бердыев? Ну да, он стал более внимательным к мелочам в футбольных делах. А если говорить о человеческих качествах, то лично со мной он общался, как раньше. Я, как вратарь, всегда больше общался с Кафановым.