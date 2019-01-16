 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2018/2019

Рыжиков: «Скучаю по девчонкам в столовой „Рубина“, но не по клубу»

16 января 2019, 02:11

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал, почему не скучает по «Рубину», в котором он провёл 10 лет своей карьеры.

Скучаю, может быть, только по девчонкам в столовой и ещё по трём-пяти людям в клубе. А так, в целом, не скучаю. 

При расставании у нас осталась определённая недосказанность с тренерским штабом «Рубина». И она не даёт мне по ним скучать. «Рубин» – это уже старая история. Так получилось, что ожидаешь от людей большего, чем они могут тебе дать. Думаю, что должно быть более человечное отношение.

Бердыев звал меня в «Ростов», а я не пошёл? Такого никогда не было. 

Изменился ли Бердыев?  Ну да, он стал более внимательным к мелочам в футбольных делах. А если говорить о человеческих качествах, то лично со мной он общался, как раньше. Я, как вратарь, всегда больше общался с Кафановым.

Напомним, Рыжиков покинул казанский клуб в мае прошлого года, а в августе подписал контракт с «Крыльями Советов».

Подписывайся в ВК
Все новости
Рыжиков: «Над Кокориным и Мамаевым просто издеваются»
16 января 2019
Кононов: «В общих чертах мне нравится, как команда работает и думает»
15 января 2019
Гаджиев оценил трансферную кампанию «Крыльев Советов»
15 января 2019
Ивлев: «ЧМ-2018 показал, что мы способны организовать топовое мероприятие»
15 января 2019
Агент: «Роша хочет остаться в „Спартаке“»
15 января 2019
«Тюмень»: «Гордюшенко у нас пока нет»
15 января 2019
 
Сортировать
Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
16 января 2019 в 16:55
Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоpжетта...
mars6791
mars6791
16 января 2019 в 11:14
Все меняется , со временем. Того чемпионского рубина уже нет , и давно. Финансовая политика клуба в режиме эконом, и такому мастеру судя по всему Рубин не в состоянии платить достойную з/пл, уход Рыжикова был естественен, ну а что там произошло между Рыжиковым и тренерским штабом, это их дела они 10 лет друг друга знают.
Знатог
Знатог
16 января 2019 в 10:39
Старый стал вот и выперли. И для девчонок старый.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
16 января 2019 в 09:14
Ничего странного. Мужику предложили за безупречную долголетнюю верность клубу, пойти на значительное понижение в З/П. Серега отказался, и правильно сделал.
VIPded
VIPded
16 января 2019 в 08:33
Чересчур деликатно прошелся по кидалам рубиновским...
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января 2019 в 08:18, ред.
Выперли парня из клуба. ОПГ "ЧАК-ЧАК" во главе с туркменом , безжалостна!!!
Байкал-38
Байкал-38
16 января 2019 в 07:36
Рыжиков хоть по девчонкам скучает! Помню как один казанский болельщик писал, что скучает по мужикам!!!
SHMEL
SHMEL
16 января 2019 в 07:24
Крепко обидела казанская футбольная криминальная группировка Рубин Серегу...
sir_Alex
sir_Alex
16 января 2019 в 06:36
Сладкие, поди, татарочки в столовой?))))))
Миша Вилков
Миша Вилков
16 января 2019 в 06:36
Было бы по чему скучать!
Caniggia
Caniggia
16 января 2019 в 06:02
Чувствуется, что обижен на рубиновых, ведь столько славных лет отдал клубу.
нечитайло
нечитайло
16 января 2019 в 04:11
Так бывает часто
Казанский
Казанский ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
16 января 2019 в 02:33
Таблетку надоть?))
Казанский
Казанский
16 января 2019 в 02:16
Давай Серега,удачи тебе,но не КРыСячничай)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 