«Боруссия» Д хочет подписать вингера «Кристал Пэлас»

Сообщается, что полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха попал в сферу интересов «Боруссии» Д.
Дортмундская команда рассматривает хавбека в качестве замены для Кристиана Пулишича, который перейдет в конце сезона в «Челси».
Ранее также отмечалось, что Заха может продолжить карьеру в «Монако».
а то в след году когда Бавария снова будет на ходу, начнется нытье про то что бд ничего не может и тд .
а то в след году когда Бавария снова будет на ходу, начнется нытье про то что бд ничего не может и тд .