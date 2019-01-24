«Боруссия» Д хочет подписать вингера «Кристал Пэлас»

24 января 2019, 11:06

Сообщается, что полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха попал в сферу интересов «Боруссии» Д.

Дортмундская команда рассматривает хавбека в качестве замены для Кристиана Пулишича, который перейдет в конце сезона в «Челси».

Ранее также отмечалось, что Заха может продолжить карьеру в «Монако».